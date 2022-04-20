Сбор подписей стартовал по инициативе алапаевцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Алапаевска (Свердловская область) начали сбор подписей «за добровольное сложение полномочий» действующего главы Алапаевска Сайгида Билалова, который ранее в соцсети обматерил жителей города. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Алапаевска Тимофей Могила.

«По инициативе жителей города стартовал процесс сбора подписей „за добровольное сложение полномочий действующего главы г. Алапаевска С. Л. Билалова“. Еженедельно будут публиковаться актуальная информация о ходе продвижения сбора подписей», — рассказал он.

Билалов вступил в должность главы города в 2018 году. «Если он (Билалов — прим.ред) уйдет в отставку, то надо будет организовать конкурс. У нас в городе много достойных людей», — уточнил Могила. Журналисту URA.RU дозвониться до Билалова не удалось — на звонок никто не ответил. За три дня собранно около 160 подписей.

Ранее URA.RU писало, что Билалов в комментариях обматерил своих хейтеров, которые сравнили его с персонажем из сказок Соловьем-Разбойником. После того как автор поста пообещал, что покажет комментарий Билалова губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и прессе, комментарий был удален. Также глава города собирался отправиться добровольцем на спецоперацию РФ на Украине, после чего его начали высмеивать горожане. Военный комиссар Алапаевска Руслан Петрукович в письме разрешил участвовать мэру в спецоперации, если поступит распоряжение о призыве добровольцев.

Фото: скрин комментариев

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