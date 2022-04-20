В Кургане продают сотовую вышку. Скрин

21 апреля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Стоимость вышки оценили в 249 тыс. рублей (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Кургана продает вышку сотовой связи. Данное объявление размещено на сайте Avito. «Продам вышку (мачту) АО-40 — для сотовой связи, освещения или под разбор на стройматериалы. Высота вышки примерно 40 метров», — указано в объявлении. Автор объявления уточнил, что вышка находится в хорошем состоянии. На вышке есть лестница с защитой и площадка с люком и ограждением. По словам хозяина, вышку можно использовать для любых целей, требующих высоты. Автор объявления оценил стоимость вышки, расположенной на ул. Промышленная, 12, в 249 тыс. рублей, но готов к торгу. Ранее в Кургане жильцы многоквартирного дома обвинили другую сотовую вышку в проблемах со здоровьем и смертях соседей и требовали через суд демонтировать ретранслятор. Представители областного Центра гигиены и эпидемиологии проводили исследования предполагаемого источника электромагнитного излучения. В Роспотребнадзоре пообещали дополнительно сообщить о результатах исследования. По словам владельца, вышка находится в хорошем состоянии Скрин: сайт Avito Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Житель Кургана продает вышку сотовой связи. Данное объявление размещено на сайте Avito. «Продам вышку (мачту) АО-40 — для сотовой связи, освещения или под разбор на стройматериалы. Высота вышки примерно 40 метров», — указано в объявлении. Автор объявления уточнил, что вышка находится в хорошем состоянии. На вышке есть лестница с защитой и площадка с люком и ограждением. По словам хозяина, вышку можно использовать для любых целей, требующих высоты. Автор объявления оценил стоимость вышки, расположенной на ул. Промышленная, 12, в 249 тыс. рублей, но готов к торгу. Ранее в Кургане жильцы многоквартирного дома обвинили другую сотовую вышку в проблемах со здоровьем и смертях соседей и требовали через суд демонтировать ретранслятор. Представители областного Центра гигиены и эпидемиологии проводили исследования предполагаемого источника электромагнитного излучения. В Роспотребнадзоре пообещали дополнительно сообщить о результатах исследования.