УГМК выкупила долги Petropavlovsk перед «Газпромбанком»

20 апреля 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Ранее УГМК планировала купить еще одну золотодобывающую компанию Фото: Размик Закарян © URA.RU АО «УГМК-Инвест» (входит в «Уральскую горно-металлургическую компанию») выкупило у «Газпромбанка» долг золотодобывающей компании Petropavlovsk в 201 млн долларов США. Об этом этом сообщается на сайте Petropavlovsk. «Компания также получила уведомление от компании АО „УГМК-Инвест“ („УГМК“) о том, что последняя является правопреемником по Срочному Займу и о том, что ГПБ передал все права по Срочному Займу и соответствующие финансовые документы УГМК. Компания совместно с консультантами изучает возможные последствия данного уведомления», — говорится в пресс-релизе. Также компания сообщила о том, что получила от «Газпромбанка» требование до 26 апреля 2022 года погасить задолженности по срочному займу в размере 201 млн. долларов США, включая начисленные проценты, и долг в 87,1 млн. долларов США, включая проценты, по возобновляемым кредитным линиям, открытым российским предприятиям группы. Ранее Petropavlovsk как предприятие, добывающее золото, не смогла внести платеж по займу, поскольку Газпромбанк включен в санкционный список Великобритании. Ранее УГМК планировала купить другую золотодобывающий холдинг— «Высочайший» (GV Gold). В ноябре 2021 года она подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 100% компании. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

АО «УГМК-Инвест» (входит в «Уральскую горно-металлургическую компанию») выкупило у «Газпромбанка» долг золотодобывающей компании Petropavlovsk в 201 млн долларов США. Об этом этом сообщается на сайте Petropavlovsk. «Компания также получила уведомление от компании АО „УГМК-Инвест“ („УГМК“) о том, что последняя является правопреемником по Срочному Займу и о том, что ГПБ передал все права по Срочному Займу и соответствующие финансовые документы УГМК. Компания совместно с консультантами изучает возможные последствия данного уведомления», — говорится в пресс-релизе. Также компания сообщила о том, что получила от «Газпромбанка» требование до 26 апреля 2022 года погасить задолженности по срочному займу в размере 201 млн. долларов США, включая начисленные проценты, и долг в 87,1 млн. долларов США, включая проценты, по возобновляемым кредитным линиям, открытым российским предприятиям группы. Ранее Petropavlovsk как предприятие, добывающее золото, не смогла внести платеж по займу, поскольку Газпромбанк включен в санкционный список Великобритании. Ранее УГМК планировала купить другую золотодобывающий холдинг— «Высочайший» (GV Gold). В ноябре 2021 года она подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 100% компании.