Мюзикл Тюменского большого драматического театра взял спецприз фестиваля «Золотая маска» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Спектакль Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) выиграл специальный приз ежегодного фестиваля «Золотая маска». По мнению источника агентства, это произошло не только из-за качественной постановки мюзикла, но и благодаря организационным и кадровым реформам в Тюменском концертно-театральном объединении (ТКТО).

«Специальный приз жюри! За ансамбль и освоение новых жанров! Наша первая „Золотая маска“ во всей Тюменской области! Поздравляю всю команду! Ура! с такой командой впереди еще не одна», — написали артисты труппы ТБДТ в своей официальной группе соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил источник агентства, близкий к тюменской культуре, такого результата ТБДТ смог достичь, в том числе, за счет реформ и кадровых перестановок в ТКТО. «В конце прошлого года в Тюменском концертно-театральном объединении сменился руководитель. С тех пор, обязанности генерального директора ТКТО исполняет Вероника Кирюшина. Также объединение находится под постоянным контролем директора регионального департамента культуры Елены Майер. Последняя провела внутри ТКТО ряд реформ, которые положительно сказались на работе учреждений, входящих в его состав. Первая в истории Тюмени „Золотая маска“ — тому подтверждение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер URA.RU не удалось. На момент звонка редакции, ее телефон оказался вне зоны доступа сети.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменском концертно-театральном объединении произошел ряд крупных кадровых перестановок. Самой громкой отставкой стало увольнение экс-гендиректора ТКТО Надежды Казначеевой.

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