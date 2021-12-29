Экс-чиновница из ХМАО уволена с руководящей должности в Тюмени

29 декабря 2021 в 12:40 Размер текста - 17 +

Надежда Казначеева возглавила ТКТО в апреле 2019 года Фото: Алексей Андронов © URA.RU Директор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Надежда Казначеева написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, 30 декабря у руководителя будет последний рабочий день. До 2019 года Казначеева занимала пост директора департамента культуры ХМАО. «Надежда Михайловна написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последний рабочий день у нее будет 30 декабря», — пояснил URA.RU на условиях анонимности один из сотрудников ТКТО. Другой источник агентства добавил, что исполнять обязанности руководителя ТКТО будет заместитель директора объединения. «Врио руководителя назначена Вероника Кирюшина. Вопрос о назначении нового директора будет обсуждать уже после праздников», — сообщил собеседник агентства, также являющийся сотрудником ТКТО. Получить оперативный комментарий регионального департамента культуры URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Надежда Казначеева не ответила на звонки редакции. Ранее Надежда Казначеева занимала пост директора департамента культуры ХМАО. В апреле 2019 года она уволилась оттуда и переехала в Тюмень, где возглавила ТКТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Надежда Казначеева написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, 30 декабря у руководителя будет последний рабочий день. До 2019 года Казначеева занимала пост директора департамента культуры ХМАО. «Надежда Михайловна написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последний рабочий день у нее будет 30 декабря», — пояснил URA.RU на условиях анонимности один из сотрудников ТКТО. Другой источник агентства добавил, что исполнять обязанности руководителя ТКТО будет заместитель директора объединения. «Врио руководителя назначена Вероника Кирюшина. Вопрос о назначении нового директора будет обсуждать уже после праздников», — сообщил собеседник агентства, также являющийся сотрудником ТКТО. Получить оперативный комментарий регионального департамента культуры URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос. Надежда Казначеева не ответила на звонки редакции. Ранее Надежда Казначеева занимала пост директора департамента культуры ХМАО. В апреле 2019 года она уволилась оттуда и переехала в Тюмень, где возглавила ТКТО.