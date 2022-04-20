МИД Чили начал поиски пропавшего на Украине журналиста. Он мог быть похищен за критику властей Киева

21 апреля 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

15 апреля Гонсало Лира Лопес заявил, что если не выйдет на связь, то это значит он был задержан СБУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел Чили намерено выяснить судьбу чилийского журналиста, писателя и блогера Гонсало Лиры Лопеса. Ранее он предупреждал, что охотятся украинские спецслужбы из-за его критики в отношении киевских властей. «МИД через консульство в Москве был проинформирован, что близкие Гонсало Лиры Лопеса, который находился в украинском городе Харькове, потеряли с ним контакт 15 апреля. Министерство находится в контакте с соответствующими органами для получения информации о местонахождении гражданина Чили», — рассказали РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве. Американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что Гонсало Лира Лопес был похищен, подвергнут пыткам и убит отрядом «Кракен», который входит в состав нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), при участии Службы безопасности Украины (СБУ). Эту информацию подтвердил украинский националист Сергей «Боцман» Коротких, сообщив об этом в Twitter. На своей странице в Twitter Гонсало Лира Лопес предупредил своих подписчиков о том, что в ближайшее время его могут похитить. «Если от меня не будет новостей в течение следующих 12 часов или более, знайте, что я был задержан Службой безопасности Украины», — приводит RT слова журналиста. Также он обвинил американское издание The Daily Beast, которое опубликовало информацию о его местоположении. Гонсало Лира Лопес вел YouTube-канал, на котором критиковал киевские власти, рассказывал о зверствах украинских националистов и опровергал фейки, передает телеканал 360. Журналист отмечал, что его преследует СБУ и был готов к тому, что может быть убит за свою позицию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Министерство иностранных дел Чили намерено выяснить судьбу чилийского журналиста, писателя и блогера Гонсало Лиры Лопеса. Ранее он предупреждал, что охотятся украинские спецслужбы из-за его критики в отношении киевских властей. «МИД через консульство в Москве был проинформирован, что близкие Гонсало Лиры Лопеса, который находился в украинском городе Харькове, потеряли с ним контакт 15 апреля. Министерство находится в контакте с соответствующими органами для получения информации о местонахождении гражданина Чили», — рассказали РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве. Американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что Гонсало Лира Лопес был похищен, подвергнут пыткам и убит отрядом «Кракен», который входит в состав нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), при участии Службы безопасности Украины (СБУ). Эту информацию подтвердил украинский националист Сергей «Боцман» Коротких, сообщив об этом в Twitter. На своей странице в Twitter Гонсало Лира Лопес предупредил своих подписчиков о том, что в ближайшее время его могут похитить. «Если от меня не будет новостей в течение следующих 12 часов или более, знайте, что я был задержан Службой безопасности Украины», — приводит RT слова журналиста. Также он обвинил американское издание The Daily Beast, которое опубликовало информацию о его местоположении. Гонсало Лира Лопес вел YouTube-канал, на котором критиковал киевские власти, рассказывал о зверствах украинских националистов и опровергал фейки, передает телеканал 360. Журналист отмечал, что его преследует СБУ и был готов к тому, что может быть убит за свою позицию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.