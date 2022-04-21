Эксперт по безопасности: РФ ждет волна мошенничеств с отпусками

Эксперты советуют не доверять слишком низким ценам на сайтах и не вносить предоплату за бронь туров, отелей и билетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гражданам РФ стоит быть внимательнее при покупке туров, авиабилетов и бронировании гостиниц — в России ожидается сезонный всплеск мошенничеств перед периодом отпусков. Об этом предупредил руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов. По его словам, мошенники будут создавать фишинговые сайты с авиабилетами и бронированием жилья.

«Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, бронированием гостиниц как внутри страны, так и за рубежом», — цитируют Якова Кравцова «Известия».

Эксперт советует покупать туры и авиабилеты и бронировать гостиницы только на проверенных сайтах. Отличить настоящий ресурс от фейкового можно с помощью цифровой подписи сайта и сертификата, поясняет директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгения Суханова. Последний отображается во всех браузерах рядом с адресной строкой.

Кравцов также рекомендует не вносить предоплату за бронь отеля или билеты и не переходить по ссылкам с рекламными предложениями, которые присылают по почте и SМS. Кроме того, мошенники могут заманивать потенциальных жертв низкими ценами. Не стоит покупать билеты и туры, оператор предоставляет скидку более 10-15%, советует юрист Ирина Минина. Перед бронированием стоит сравнить стоимость на разных сайтах.

Также распространено мошенничество с арендой частного жилья в курортных городах, предупредила Минина. По ее словам, злоумышленники арендуют дом, а после выкладывают объявления от своего лица и указывают низкую стоимость брони. После оплаты мошенники исчезают вместе с деньгами, а жертве приходится разбираться с владельцами недвижимости.

Ранее злоумышленники активизировались на фоне антироссийских санкций запада. МВД России предупредило, что мошенники могут звонить под предлогом отключения банков от международных платежных систем. Таким образом они получали данные карты жертвы, передает «Национальная служба новостей».

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