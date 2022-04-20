20 апреля 2022
19 апреля 2022

Пермякам показали прототип робота-мороженщицы Дуняши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, робот, рука, захват, андроидная техника, экзоскелет
Робот и прототип выглядят почти одинаково Фото:

В официальном сообществе киберкафе «Дуняша», которое откроется в мае в парке Горького в Перми, выставили фотографии робота вместе с ее прототипом. На снимке Дуняша вместе со своим прототипом — Дианой Габдуллиной.

Диана — супруга учредителя парка Горького Рашида Габдуллина. «Добро пожаловать в мой блог! Сегодняшний день стал днем моего рождения! Обожаю атмосферу праздника и веселья. Вау! Столько гостей заглянуло сегодня, был накрыт праздничный стол, а вокруг сияли прекрасные улыбки!», — написано в сообществе кафе.

Ранее URA.RU рассказывало, что этот робот будет работать в кафе парка Горького. Дуняша может самостоятельно сделать мороженое, газировку и кофе.

Дуняша вместе со своим прототипом — Дианой Габдуллиной

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В официальном сообществе киберкафе «Дуняша», которое откроется в мае в парке Горького в Перми, выставили фотографии робота вместе с ее прототипом. На снимке Дуняша вместе со своим прототипом — Дианой Габдуллиной. Диана — супруга учредителя парка Горького Рашида Габдуллина. «Добро пожаловать в мой блог! Сегодняшний день стал днем моего рождения! Обожаю атмосферу праздника и веселья. Вау! Столько гостей заглянуло сегодня, был накрыт праздничный стол, а вокруг сияли прекрасные улыбки!», — написано в сообществе кафе. Ранее URA.RU рассказывало, что этот робот будет работать в кафе парка Горького. Дуняша может самостоятельно сделать мороженое, газировку и кофе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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