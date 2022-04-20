В официальном сообществе киберкафе «Дуняша», которое откроется в мае в парке Горького в Перми, выставили фотографии робота вместе с ее прототипом. На снимке Дуняша вместе со своим прототипом — Дианой Габдуллиной.
Диана — супруга учредителя парка Горького Рашида Габдуллина. «Добро пожаловать в мой блог! Сегодняшний день стал днем моего рождения! Обожаю атмосферу праздника и веселья. Вау! Столько гостей заглянуло сегодня, был накрыт праздничный стол, а вокруг сияли прекрасные улыбки!», — написано в сообществе кафе.
В официальном сообществе киберкафе «Дуняша», которое откроется в мае в парке Горького в Перми, выставили фотографии робота вместе с ее прототипом. На снимке Дуняша вместе со своим прототипом — Дианой Габдуллиной.
Диана — супруга учредителя парка Горького Рашида Габдуллина. «Добро пожаловать в мой блог! Сегодняшний день стал днем моего рождения! Обожаю атмосферу праздника и веселья. Вау! Столько гостей заглянуло сегодня, был накрыт праздничный стол, а вокруг сияли прекрасные улыбки!», — написано в сообществе кафе. Ранее URA.RU рассказывало, что этот робот будет работать в кафе парка Горького. Дуняша может самостоятельно сделать мороженое, газировку и кофе.