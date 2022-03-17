В Пермском крае ликвидируют последний район

Депутаты заксобрания рассмотрят закон об объединении в апреле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Земское собрание Пермского района 17 марта приняло решение об объединении в единый муниципальный округ. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава территории Владимир Цветов. Это последняя территория, в которой существует поселенческий уровень местного самоуправления. И единственный район среди городских и муниципальных округов.

«Земское собрание Пермского муниципального района на внеочередном заседании только что утвердило решение внести на рассмотрение в заксобрание Пермского края проект закона «Об образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края», — сообщает Цветов.

Объединение Пермского района ставит точку в стартовавшей в регионе с 2018 года скандальной муниципальной реформе. Преобразование здесь проходило со своими сложностями: многие поселения находятся в конфликте с руководством района. Местным властям удалось достичь компромисса. Единственным, кто не поддержал объединение, стало Юго-Камское поселение. Однако по закону это не является препятствием для преобразования. Предполагается, что депутаты заксобрания рассмотрят законопроект о преобразовании Пермского района на апрельском заседании. Выборы в думу объединенного муниципалитета состоятся в сентябре. Обсуждается, что в ней будет 30 депутатов.

Ранее URA.RU сообщало, что муниципальная реформа в Пермском крае выходит на новый уровень: объединяться друг с другом в единые поселения начинают городские и муниципальные округа. Это Кудымкар и Кудымкарский район (официально — муниципальный округ), Гремячинск и Губаха.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам