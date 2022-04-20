Мужчина, потерявший жену и дочь в ДТП, может сесть на семь лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени устроило ДТП на федеральной трассе, в результате которого погибли его жена и трехлетняя дочь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

«6 марта мужчина на Тoyota Camry двигался по трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В салоне находились его 34-летняя жена и дочь 2019 года рождения. Водитель, проявив преступную небрежность, не справившись с управлением, допустил выезд на обочину, а после выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Жена и дочь 36-летнего водителя «Тойоты» в аварии не выжили. Теперь мужчину, потерявшего семью, будут судить. Уголовное дело в отношении него уже передано в суд. По статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» тюменцу грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало о другом смертельном ДТП: в Тюмени машина, полная подростков, врезалась в столб, два человека погибли. В этой аварии обвиняют водителя иномарки, который, якобы, не пропустил «семерку» с детьми на дороге.