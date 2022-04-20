Тюменские власти решили, как в регионе пройдут выпускные вечера

Выпускные разрешили проводить очно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выпускные в школах и детских садах Тюменской области разрешили проводить в очном формате. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона.

«Выпускные в школах и детских садах региона планируется проводить в очном формате. В настоящее время запрета на посещение родителями праздничных мероприятий нет», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства Тюменской области.

Ранее проведение праздников оффлайн было под запретом из-за пандемии. Теперь же ограничение сняли. При этом каждая образовательная организация сама будет решать, как обеспечить безопасность детей. Правила выработают при согласовании с родительскими комитетами.

Как ранее писало агентство, в Тюменской области до 1 мая продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом большинство ограничений власти уже сняли, оставив правило о ношении масок в общественных местах.