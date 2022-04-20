20 апреля 2022

Тюменские власти решили, как в регионе пройдут выпускные вечера

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение дипломов и выпускной УрФУ. Екатеринбург, медицинская маска, масочный режим, коронавирус, окончание университета, выпускник2021
Выпускные разрешили проводить очно (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Выпускные в школах и детских садах Тюменской области разрешили проводить в очном формате. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона.

«Выпускные в школах и детских садах региона планируется проводить в очном формате. В настоящее время запрета на посещение родителями праздничных мероприятий нет», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства Тюменской области.

Ранее проведение праздников оффлайн было под запретом из-за пандемии. Теперь же ограничение сняли. При этом каждая образовательная организация сама будет решать, как обеспечить безопасность детей. Правила выработают при согласовании с родительскими комитетами.

Как ранее писало агентство, в Тюменской области до 1 мая продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом большинство ограничений власти уже сняли, оставив правило о ношении масок в общественных местах.

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Выпускные в школах и детских садах Тюменской области разрешили проводить в очном формате. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона. «Выпускные в школах и детских садах региона планируется проводить в очном формате. В настоящее время запрета на посещение родителями праздничных мероприятий нет», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства Тюменской области. Ранее проведение праздников оффлайн было под запретом из-за пандемии. Теперь же ограничение сняли. При этом каждая образовательная организация сама будет решать, как обеспечить безопасность детей. Правила выработают при согласовании с родительскими комитетами. Как ранее писало агентство, в Тюменской области до 1 мая продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. При этом большинство ограничений власти уже сняли, оставив правило о ношении масок в общественных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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