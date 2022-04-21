Конфликт «Рефтинской» с поставщиком дошел до прокуратуры

Руководство «Рефтинской» просит провести проверку в отношении директора комбината, который поставляет птицефабрике комбикорм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство птицефабрики «Рефтинская» (принадлежит Правительству Свердловской области) направило жалобы в прокуратуру Свердловской области и Центральный банк России на главу дочернего «Свердловского комбината хлебопродуктов». Об этом URA.RU рассказал директор «Рефтинской» Александр Засыпкин.

В обращениях (имеется в распоряжении редакции) говорится, что генеральный директор СКХП Олег Душкин отказывается предоставить результаты финансово-хозяйственной деятельности комбината за 2021 год. Хотя по законодательству он обязан это сделать.

«После приобретения птицефабрикой „Рефтинская“ 51% акций „Свердловского комбината хлебопродуктов“ по закону в течение 35 дней мы обязаны предложить другим акционерам СКХП выкупить их акции. Для этого нам нужно знать рыночную стоимость одной акции комбината», — пояснил Александр Засыпкин.

В жалобах говорится, что птицефабрика дважды направляла главе комбината запрос о предоставлении документов, но так и не получила их. Руководство «Рефтинской» просит прокуратуру и Центробанк провести проверку и привлечь к ответственности главу СКХП.

«Директор препятствует контролю птицефабрики за производством кормов, всячески затягивает юридические процедуры. Вроде бы сделка прошла, а контроля нет. Чем быстрее мы закончим все бюрократические процедуры, тем скорее приступим к нормальной работе. У нас срываются сроки предоставления докуменов, ситуация критическая», — добавил глава птицефабрики.

Сам Олег Душков сообщил корреспонденту URA.RU, что запросов на получение документов птицефабрика не направляла.

«Любой акционер компании вправе затребовать информацию о деятельности акционерного общества в установленном законом порядке. Предусмотренных законом „Об акционерных обществах“ запросов от Рефтинской птицефабрики в СКХП не поступало. Было несколько писем, касающихся отношений с миноритарными акционерами. Они будут рассмотрены в установленном законом порядке», — заявил глава комбината.

Он отметил, что «Рефтинская» является хроническим должником СКХП за поставленные комбикорма. На сегодня долг достигает 160 млн рублей, и он «ставит под угрозу деятельность предприятия и наносит ущерб всем акционерам».

В начале апреля «Рефтинская» выкупила у Правительства Свердловской области 51% акций СКХП. Согласно данным базы «Сбис», гендиректору комбината Олегу Душкову принадлежит 11% акций предприятия. Еще 18,7% — его заместителю Виталию Дудину.

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