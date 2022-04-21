Санкции помешали перевезти белого медведя в зоопарк Екатеринбурга

Большой ремонт вольера для белой медведицы подорожал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за антироссийских санкций обустройство нового вольера для белых медведей в екатеринбургском зоопарке серьезно подорожало. По данным URA.RU, в столицу Урала должны были привезти два ледогенератора из Испании, но поставка сорвалась. А цены у отечественного производителя выше. Ситуация обсуждалась на заседании городского штаба по противодействую санкциям.

«Испанские ледогенераторы стоили 2,6 миллиона рублей, по понятным причинам их не будет. Запросили цены у отечественных поставщиков и появился вариант с Нижним Новгородом, но там цена — 7,4 миллиона. Решения пока нет. Но, уверен, в итоге купят — выбора нет», — поделился источник агентства. Примерно об этом же — но без подробностей — накануне сообщалось в релизе администрации по итогам штаба. «Екатеринбургский зоопарк в рамках реконструкции открытого вольера для белых медведей взамен ранее планируемого импортного оборудования закупит два ледогенератора у отечественного производителя в Нижнем Новгороде», — говорилось в сообщении.

Ремонт вольера начался в сентябре 2021 года. Власти давали понять, что это условие, которое выдвинули им москвичи на переговорах о переезде медведицы Хатанги из столичного зверинца в Екатеринбург. Она должна заменить белого медведя Умку, умершего весной прошлого года. Сейчас в екатеринбургском зоопарке только один белый медведь — Айна. Пока идет ремонт, она живет в клетке.

Как писало URA.RU, санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза (среди которых Испания) и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.

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