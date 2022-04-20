20 апреля 2022

Челябинский миллиардер объяснил, почему оставил детей без денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер Игорь Рыбаков в родной школе № 56. Магнитогорск, рыбаков игорь, технониколь
Игорь Рыбаков считает, что дети должны самостоятельно достигнуть того, чего желают Фото:

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков, ранее решивший не оставлять своим детям наследство, рассказал, почему принял такое решение. Как сообщил Рыбаков в социальных сетях, им с супругой показалось, что такой поступок поможет спасти психику детей от излишнего давления.

«Дети будут расти и идти по жизни с огромным психологическим давлением — надо соответствовать. Они из веселых, целеустремленных, мечтающих людей превратятся в охранников чужого состояния», — написал Рыбаков в своем telegram-канале.

Миллиардер добавил, что не каждый человек готов получить просто так большие деньги. Рыбаков привел статистику, согласно которой к третьему поколению только 15% наследников сохраняют богатство предков.

Рыбаков является сооснователем корпорации «Технониколь», являющейся крупнейшим в стране производителем кровельных и изоляционных материалов. В 2015 году Рыбаков отошел от управления корпорацией и основал несколько фондов. По итогам 2021 года Рыбаков заработал 2 млд долларов. В 2022 году его состояние снизилось до 1 млрд 100 млн долларов. Он занимает 88 место в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров.

Рыбаков ранее выразил солидарность с мнением президента РФ Владимира Путина об олигархах. Миллиардер согласился, что многие представители крупных корпораций в России не являются приверженцами государства, и приезжают в Россию только чтобы заработать.

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Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков, ранее решивший не оставлять своим детям наследство, рассказал, почему принял такое решение. Как сообщил Рыбаков в социальных сетях, им с супругой показалось, что такой поступок поможет спасти психику детей от излишнего давления. «Дети будут расти и идти по жизни с огромным психологическим давлением — надо соответствовать. Они из веселых, целеустремленных, мечтающих людей превратятся в охранников чужого состояния», — написал Рыбаков в своем telegram-канале. Миллиардер добавил, что не каждый человек готов получить просто так большие деньги. Рыбаков привел статистику, согласно которой к третьему поколению только 15% наследников сохраняют богатство предков. Рыбаков является сооснователем корпорации «Технониколь», являющейся крупнейшим в стране производителем кровельных и изоляционных материалов. В 2015 году Рыбаков отошел от управления корпорацией и основал несколько фондов. По итогам 2021 года Рыбаков заработал 2 млд долларов. В 2022 году его состояние снизилось до 1 млрд 100 млн долларов. Он занимает 88 место в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров. Рыбаков ранее выразил солидарность с мнением президента РФ Владимира Путина об олигархах. Миллиардер согласился, что многие представители крупных корпораций в России не являются приверженцами государства, и приезжают в Россию только чтобы заработать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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