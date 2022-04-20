20 апреля 2022

Курганмашзавод отправил военную бронетехнику для российской армии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Представители завода отправили партию военной техники в апреле Фото:

Курганмашзавод отправил в апреле партию военной техники. Об этом 21 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе завода.

«Плановая отгрузка очередной партии техники специального назначения ПАО „Курганмашзавод“ (входит в холдинг „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех) прошла в апреле. В рамках выполнения государственного оборонного заказа Курганмашзавод на регулярной основе направляет Министерству обороны РФ боевые машины для сухопутных и воздушно-десантных войск», — рассказали в пресс-службе.

Отправка техники, по данным пресс-службы, поможет качественно обновить технический парк российской армии. Военную технику отправили в рамках государственной программы по перевооружению (ГПВ-2027).

Ранее исполнительный директор КМЗ Петр Тюков рассказывал, что завод смог избавиться от многомиллиардных долгов благодаря контролю за расходами и инвестициям со стороны Ростеха. С 2017 по 2019 годы решался вопрос о банкротстве завода, но позже представители Внешэкономбанка, основного кредитора КМЗ, отказались требовать от предприятия долг, превышающий 68,5 млрд рублей.

Состав с бронетехникой перед отправкой
Фото:

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Курганмашзавод отправил в апреле партию военной техники. Об этом 21 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе завода. «Плановая отгрузка очередной партии техники специального назначения ПАО „Курганмашзавод“ (входит в холдинг „Высокоточные комплексы“ Госкорпорации Ростех) прошла в апреле. В рамках выполнения государственного оборонного заказа Курганмашзавод на регулярной основе направляет Министерству обороны РФ боевые машины для сухопутных и воздушно-десантных войск», — рассказали в пресс-службе. Отправка техники, по данным пресс-службы, поможет качественно обновить технический парк российской армии. Военную технику отправили в рамках государственной программы по перевооружению (ГПВ-2027). Ранее исполнительный директор КМЗ Петр Тюков рассказывал, что завод смог избавиться от многомиллиардных долгов благодаря контролю за расходами и инвестициям со стороны Ростеха. С 2017 по 2019 годы решался вопрос о банкротстве завода, но позже представители Внешэкономбанка, основного кредитора КМЗ, отказались требовать от предприятия долг, превышающий 68,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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