На курганском заводе рассказали, почему подняли цену на газировку

На курганском предприятии подняли цену на безалкогольные напитки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Курганский пивоваренный завод поднял стоимость на безалкогольные напитки по причине подорожания импортных компонентов. Цена в магазинах выросла не более, чем на 10%. О причинах подорожания минеральной воды и газировки корреспонденту URA.RU рассказал начальник отдела маркетинга ООО «Зауральские напитки» Александр Зайкин.

«Казалось бы, обычная вода, она сколько стоила столько и стоит. А вот все сопутствующее: преформы для ПЭТ-бутылок, крышки, самоклеющиеся этикетки, фильтры для линии розлива и хранения. Вот это все подорожало. Компоненты импортные идут. По цифрам, если мы заказывали раньше одну этикетку за 50 копеек, то после санкций цена выросла до полутора рублей. Поэтому нам пришлось поднять стоимость безалкогольных напитков», — рассказал Зайкин.

При этом на курганском предприятии отметили, что проблем с ингредиентами для газированной воды нет. «У нас ассортиментная линейка из девяти сортов по сладким напиткам. Все ароматизаторы наши, российские. На складах еще достаточно сырья. С этим пока проблем нет», — сказал Зайкин.

Товары и оборудование в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое, по словам властей РФ, продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин отмечал, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам