Фадеев ответил на оскорбления Макаревича в сторону россиян

12 апреля 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Фадеев ответил на высказывание Макаревича, сказав, что мама и Родина — одно и то же Фото: http://www.max-fadeev.ru/ Продюсер Максим Фадеев ответил на высказывание музыканта Андрея Макаревича по поводу российских деятелей культуры, покидающих страну. Артист заявлял, что «Россия уехала из России», что оскорбило некоторых граждан. Продюсер поделился мнением о словах Макаревича в своем Telegram-канале. «Отец меня учил всегда, что Родина и мама — это одно и то же. Какая бы мать не была, они бывают разными, но разве можно бросить свою мать, когда она больна или с ней что-то не так и идти искать себе более здоровую мать, более красивую или более молодую мать. Это та же самая параллель как уезжать, бросая Родину», — объяснил Фадеев. Продюсер высказал свое мнение, когда наткнулся на высказывание Макаревича о россиянах в новостной ленте. Ранее рок-музыкант Андрей Макаревич грубо высказался в сторону россиян, оправдывая «звезд эстрады», которые поспешно покинули страну после начала спецоперации на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», — заявил Макаревич в своем блоге. Ранее URA.RU сообщало о высказывании продюсера Максима Фадеева в сторону российского рэп-исполнителя Ивана Дремина (Face), который, так же как и ряд других артистов, покинул страну из-за спецоперации на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Продюсер Максим Фадеев ответил на высказывание музыканта Андрея Макаревича по поводу российских деятелей культуры, покидающих страну. Артист заявлял, что «Россия уехала из России», что оскорбило некоторых граждан. Продюсер поделился мнением о словах Макаревича в своем Telegram-канале. «Отец меня учил всегда, что Родина и мама — это одно и то же. Какая бы мать не была, они бывают разными, но разве можно бросить свою мать, когда она больна или с ней что-то не так и идти искать себе более здоровую мать, более красивую или более молодую мать. Это та же самая параллель как уезжать, бросая Родину», — объяснил Фадеев. Продюсер высказал свое мнение, когда наткнулся на высказывание Макаревича о россиянах в новостной ленте. Ранее рок-музыкант Андрей Макаревич грубо высказался в сторону россиян, оправдывая «звезд эстрады», которые поспешно покинули страну после начала спецоперации на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», — заявил Макаревич в своем блоге. Ранее URA.RU сообщало о высказывании продюсера Максима Фадеева в сторону российского рэп-исполнителя Ивана Дремина (Face), который, так же как и ряд других артистов, покинул страну из-за спецоперации на Украине.