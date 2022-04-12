Фадеев ответил на оскорбления Макаревича в сторону россиян

Фадеев ответил на высказывание Макаревича, сказав, что мама и Родина — одно и то жеФото: http://www.max-fadeev.ru/
Продюсер Максим Фадеев ответил на высказывание музыканта Андрея Макаревича по поводу российских деятелей культуры, покидающих страну. Артист заявлял, что «Россия уехала из России», что оскорбило некоторых граждан. Продюсер поделился мнением о словах Макаревича в своем Telegram-канале.
«Отец меня учил всегда, что Родина и мама — это одно и то же. Какая бы мать не была, они бывают разными, но разве можно бросить свою мать, когда она больна или с ней что-то не так и идти искать себе более здоровую мать, более красивую или более молодую мать. Это та же самая параллель как уезжать, бросая Родину», — объяснил Фадеев. Продюсер высказал свое мнение, когда наткнулся на высказывание Макаревича о россиянах в новостной ленте.
Ранее рок-музыкант Андрей Макаревич грубо высказался в сторону россиян, оправдывая «звезд эстрады», которые поспешно покинули страну после начала спецоперации на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», — заявил Макаревич в своем блоге.
Ранее URA.RU сообщало о высказывании продюсера Максима Фадеева в сторону российского рэп-исполнителя Ивана Дремина (Face), который, так же как и ряд других артистов, покинул страну из-за спецоперации на Украине.
Продюсер Максим Фадеев ответил на высказывание музыканта Андрея Макаревича по поводу российских деятелей культуры, покидающих страну. Артист заявлял, что «Россия уехала из России», что оскорбило некоторых граждан. Продюсер поделился мнением о словах Макаревича в своем Telegram-канале. «Отец меня учил всегда, что Родина и мама — это одно и то же. Какая бы мать не была, они бывают разными, но разве можно бросить свою мать, когда она больна или с ней что-то не так и идти искать себе более здоровую мать, более красивую или более молодую мать. Это та же самая параллель как уезжать, бросая Родину», — объяснил Фадеев. Продюсер высказал свое мнение, когда наткнулся на высказывание Макаревича о россиянах в новостной ленте. Ранее рок-музыкант Андрей Макаревич грубо высказался в сторону россиян, оправдывая «звезд эстрады», которые поспешно покинули страну после начала спецоперации на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия — они, а не вы», — заявил Макаревич в своем блоге. Ранее URA.RU сообщало о высказывании продюсера Максима Фадеева в сторону российского рэп-исполнителя Ивана Дремина (Face), который, так же как и ряд других артистов, покинул страну из-за спецоперации на Украине.