Мэр Екатеринбурга защитил перед Куйвашевым своих идеологов

Помогли два топ-чиновника и вице-спикер заксо

27 марта 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова довыборы в гордуму были еще и первым экзаменом на посту замсекретаря свердловского отделения «Единой России», которое возглавляет Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Победой кандидатов от «Единой России» на довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум одномандатным округам — Верх-Исетскому №2 и Ленинскому №10 — мэр Алесей Орлов показал губернатору Евгению Куйвашеву, что выстроенный им порядок действий на выборах работает. Это один из итогов голосования, проходившего с 16-го по 27 марта. И предполагается, что он сыграет роль в спорах о том, кто будет администрировать важнейшие для Орлова выборы в гордуму в 2023 году. По данным горизбиркома (обработано 100% протоколов УИК), оказавшимся в распоряжении URA.RU, директор школы №168 Татьяна Вяткина («Единая Россия») набрала 63,3% голосов в округе №2. Второе место занял кандидат от «Новых людей» Дмитрий Дымшаков (17,63%), третье — Оксана Иванова («Справедливая Россия», 6,74%), четвертое — Геннадий Ошуев (КПРФ, 6,05%), пятое — Сергей Лоскутов («Яблоко», 3,98%), шестое — Вадим Петров (ЛДПР, 3,24%). Алексей Орлов внимательно следил за ходом кампании, проводя штабы раз в две недели, и, говорят, особо никого не разносил Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В округе №10 (обработаны протоколы 34 из 37 участковых комиссий) директор школы №140 Александра Журавлева («ЕР») одолела оппонентов с более весомым перевесом. За нее проголосовали 72,7% избирателей. Далее идут Денис Каракоз («Справедливая Россия», 11,28%), Иван Герасимов («Новые люди», 5,67%), Виталий Ряписов (КПРФ, 3,98%), Степан Фомин (ЛДПР, 3,25%) и Александр Куделькин («Яблоко», 1,69%). Это была первая самостоятельная кампания для вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина и его друга, политтехнолога Александра Пирогова — советника Орлова. Хотя в мэрии они работают с начала 2021 года. Орлову тогда пришлось продавливать их назначение — неформальный консультант Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев, курирующий все крупные избирательные кампании последних лет, выступал против, настаивая на их некомпетентности (вероятно, истинная причина была в другом). Несмотря на то, что Орлов в итоге решил вопрос, поручившись за Плахотина и Пирогова перед Куйвашевым, весной 2021-го, в преддверии праймериз «Единой России», Хазеев добился, чтобы Плахотина исключили из областного предвыборного штаба. По слухам, в разгар того кулуарного конфликта Орлову пришлось повторно защищать перед шефом свой выбор (говорят, к тому моменту у него и самого якобы возникли сомнения, правильно ли он поступает). Проведя в гордуму директоров школ, Алексей Орлов усилил контроль над гордумой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конфликты продолжились и после праймериз — летом, в ходе подготовки к непосредственным выборам в Госдуму и заксобрание. Поскольку Плахотин и Пирогов находились в подчинении у Хазеева, некоторые их электоральные проекты либо отклонялись, либо постоянно откладывались (как и утверждение смет). И Орлов снова вмешивался в спор В итоге в Екатеринбурге госдумский список «Единой России» набрал 32,9%, список в заксобрание — 33,6%. Результат в целом по области был чуть выше, но этого хватило городу, чтобы оказаться в так называемой «зеленой» зоне. А Орлову перед сентябрьским отпуском — быть спокойным, что в его отсутствие никого не уволят. Картина на этих довыборах была принципиально иной. Продвижением бюджетниц Вяткиной и Журавлевой, выбранных Орловым для усиления собственного контроля над гордумой и согласованных Куйвашевым, занимались Плахотин и Пирогов. Но только в Верх-Исетском округе. Округ №10 полностью делегировали вице-спикеру заксобрания Виктору Маслакову — одному из богатейших областных депутатов, экс-гендиректору «РСГ-Академическое», «дочки» ГК «Ренова», которая осваивает Академический район, наполовину входящий в «десятый» округ. Орлов посчитал такое распределение функционала оптимальным — если Маслаков готов финансировать пиар Журавлевой, давно контролирует эту территорию и дает гарантии, пусть занимается, зачем мешать? По слухам, на определенном этапе кампании в нее включился и вице-мэр Рустам Галямов (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как уже писало URA.RU, на этих довыборах были еще два игрока, оказавших влияние на результат. Новый вице-губернатор по политике Олег Чемезов по просьбе Плахотина провел консультации с партиями, чтобы они не выдвигали на ВИЗе общественника Владислава Постникова, показавшего себя на выборах прошлых лет. А вице-мэр по строительству Рустам Галямов, стремительно набирающий влияние в городе, помог снять с выборов экс-депутата Евгения Боровика и найти деньги для Вяткиной. Поскольку ни один из подчиненных Орлова его не подвел, у него появился еще один аргумент в пользу того, что он ведет правильную кадровую политику и что в последующих кампаниях — в первую очередь в 2023 году, когда ему предстоит сформировать новую, лояльную гордуму, — идеологи мэрии подчиняться Хазееву не должны, сходятся опрошенные URA.RU собеседники во властных структурах. И это на фоне уже появившихся слухов, что Хазеев, встречая некоторых муниципальных депутатов, якобы дает им понять, что новая дума, как и действующая, будет набираться при его непосредственном участии. Узнать, как к ним относятся сами Плахотин и Пирогов, к моменту публикации не удалось. Оба воздержались от комментариев, сославшись на занятость. 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Победой кандидатов от «Единой России» на довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум одномандатным округам — Верх-Исетскому №2 и Ленинскому №10 — мэр Алесей Орлов показал губернатору Евгению Куйвашеву, что выстроенный им порядок действий на выборах работает. Это один из итогов голосования, проходившего с 16-го по 27 марта. И предполагается, что он сыграет роль в спорах о том, кто будет администрировать важнейшие для Орлова выборы в гордуму в 2023 году. По данным горизбиркома (обработано 100% протоколов УИК), оказавшимся в распоряжении URA.RU, директор школы №168 Татьяна Вяткина («Единая Россия») набрала 63,3% голосов в округе №2. Второе место занял кандидат от «Новых людей» Дмитрий Дымшаков (17,63%), третье — Оксана Иванова («Справедливая Россия», 6,74%), четвертое — Геннадий Ошуев (КПРФ, 6,05%), пятое — Сергей Лоскутов («Яблоко», 3,98%), шестое — Вадим Петров (ЛДПР, 3,24%). В округе №10 (обработаны протоколы 34 из 37 участковых комиссий) директор школы №140 Александра Журавлева («ЕР») одолела оппонентов с более весомым перевесом. За нее проголосовали 72,7% избирателей. Далее идут Денис Каракоз («Справедливая Россия», 11,28%), Иван Герасимов («Новые люди», 5,67%), Виталий Ряписов (КПРФ, 3,98%), Степан Фомин (ЛДПР, 3,25%) и Александр Куделькин («Яблоко», 1,69%). Это была первая самостоятельная кампания для вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина и его друга, политтехнолога Александра Пирогова — советника Орлова. Хотя в мэрии они работают с начала 2021 года. Орлову тогда пришлось продавливать их назначение — неформальный консультант Куйвашева, политтехнолог Ринат Хазеев, курирующий все крупные избирательные кампании последних лет, выступал против, настаивая на их некомпетентности (вероятно, истинная причина была в другом). Несмотря на то, что Орлов в итоге решил вопрос, поручившись за Плахотина и Пирогова перед Куйвашевым, весной 2021-го, в преддверии праймериз «Единой России», Хазеев добился, чтобы Плахотина исключили из областного предвыборного штаба. По слухам, в разгар того кулуарного конфликта Орлову пришлось повторно защищать перед шефом свой выбор (говорят, к тому моменту у него и самого якобы возникли сомнения, правильно ли он поступает). Конфликты продолжились и после праймериз — летом, в ходе подготовки к непосредственным выборам в Госдуму и заксобрание. Поскольку Плахотин и Пирогов находились в подчинении у Хазеева, некоторые их электоральные проекты либо отклонялись, либо постоянно откладывались (как и утверждение смет). И Орлов снова вмешивался в спор В итоге в Екатеринбурге госдумский список «Единой России» набрал 32,9%, список в заксобрание — 33,6%. Результат в целом по области был чуть выше, но этого хватило городу, чтобы оказаться в так называемой «зеленой» зоне. А Орлову перед сентябрьским отпуском — быть спокойным, что в его отсутствие никого не уволят. Картина на этих довыборах была принципиально иной. Продвижением бюджетниц Вяткиной и Журавлевой, выбранных Орловым для усиления собственного контроля над гордумой и согласованных Куйвашевым, занимались Плахотин и Пирогов. Но только в Верх-Исетском округе. Округ №10 полностью делегировали вице-спикеру заксобрания Виктору Маслакову — одному из богатейших областных депутатов, экс-гендиректору «РСГ-Академическое», «дочки» ГК «Ренова», которая осваивает Академический район, наполовину входящий в «десятый» округ. Орлов посчитал такое распределение функционала оптимальным — если Маслаков готов финансировать пиар Журавлевой, давно контролирует эту территорию и дает гарантии, пусть занимается, зачем мешать? Как уже писало URA.RU, на этих довыборах были еще два игрока, оказавших влияние на результат. Новый вице-губернатор по политике Олег Чемезов по просьбе Плахотина провел консультации с партиями, чтобы они не выдвигали на ВИЗе общественника Владислава Постникова, показавшего себя на выборах прошлых лет. А вице-мэр по строительству Рустам Галямов, стремительно набирающий влияние в городе, помог снять с выборов экс-депутата Евгения Боровика и найти деньги для Вяткиной. Поскольку ни один из подчиненных Орлова его не подвел, у него появился еще один аргумент в пользу того, что он ведет правильную кадровую политику и что в последующих кампаниях — в первую очередь в 2023 году, когда ему предстоит сформировать новую, лояльную гордуму, — идеологи мэрии подчиняться Хазееву не должны, сходятся опрошенные URA.RU собеседники во властных структурах. И это на фоне уже появившихся слухов, что Хазеев, встречая некоторых муниципальных депутатов, якобы дает им понять, что новая дума, как и действующая, будет набираться при его непосредственном участии. Узнать, как к ним относятся сами Плахотин и Пирогов, к моменту публикации не удалось. Оба воздержались от комментариев, сославшись на занятость.