За мандат челябинского парламента схватятся несколько партий

Место Владимира Павлова остается вакантным с прошлого сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько политических сил намерены побороться за мандат, освободившийся после перехода в Госдуму вице-спикера заксобрания Челябинской области Владимира Павлова. Информацию об участии в сентябрьских довыборах подтвердили URA.RU в региональных отделениях ряда партий.

«Мы обязательно будем участвовать в кампании. Однако о конкретных кандидатурах говорить еще рано, ведется работа по согласованию», — заявил URA.RU член бюро совета регионального отделения «СР», депутат заксобрания области Василий Швецов.

«Сейчас мы работаем над определением кандидатов, которые смогут принести пользу жителям округа. Окончательно кандидатов предстоит согласовать на внутрипартийных праймериз», — добавил в разговоре с URA.RU лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков.

Что касается «Единой России», то на объявленные партией еще в начале апреля праймериз не заявился пока ни один кандидат. При этом завершиться они должны до конца месяца. В связи с этим, по информации URA.RU, в партии могут вернуться к варианту с участием в выборах руководителя областной приемной «ЕР» Марины Поддубной, если удастся решить вопрос с финансированием. Не исключено, что к этому времени на выборах может появиться еще один претендент. Принципиальную возможность включиться в кампанию подтвердил URA.RU лидер регионального отделения Российской партии пенсионеров (РППС), депутат ЗСО Степанов Фирстов. Если РППС выдвинет кандидата, то им будет врач, добавил он.

Павлов, занимавший должность вице-спикера регионального парламента, в сентябре 2021 года избрался в Госдуму по Челябинскому одномандатному округу и тогда же подал заявление о сложении полномочий. По закону, на подготовку к довыборам отпущен лишь год — провести их предполагается в сентябре.

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