Центральные улицы перекроют для проведения парада Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по основным улицам города во время празднования дня Победы. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на время праздничных мероприятий.

Общественный транспорт будет ходить до часу ночи. Кроме того, в связи с закрытием движения на некоторых участках будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

В День Победы 9 мая с 6 часов утра и до окончания парада будет зарыто движение всех видов транспорта:

9 мая с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий:

В Химмаше на время проведения легкоатлетической эстафеты 9 мая с 10:00 до 12:00:

На время проведения легкоатлетической эстафеты Кировского района 9 мая с 10:45 до 14:00:

В Орджоникидзевском районе на время проведения легкоатлетической эстафеты, 9 мая с 11:00 до 13:00:

Ранее URA.RU писало, что в связи с репетициями парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий из-за репетиций.