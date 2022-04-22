Издатель Vogue и GQ уходит из России

Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Издательство Condé Nast, которое выпускает журналы Vogue и GQ в России, заявило о прекращении соглашения о франшизе с российским подразделением и издательской деятельности на рынке страны. На сайте издательского дома сказано, что решение связано с изменениями в российском законодательстве.

«Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке. Компания предпримет необходимые для прекращения деятельности шаги», — говорится в письме, которое опубликовано на сайте издательства.

Nokia ранее прекратила поставки техники и оборудования из-за введенных против РФ санкций, дополняет «Царьград». Среди причин ухода в компании назвали проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, пишет RT. Кроме того, продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike, Adidas и ASOS.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В России, в свою очередь, по просьбе президента РФ Владимира Путина были разработаны антикризисные меры как для поддержки бизнеса, так и для улучшения жизни обычных граждан, пишут «Дни.ру».