21 апреля 2022
20 апреля 2022

Жительница Ноябрьска получила срок за убийство сына-уголовника

© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нож. Курган, место преступления, окровавленный нож, убийство
Женщина нанесла удар ножом в грудь своему сыну Фото:

Городской суд Ноябрьска (ЯНАО) приговорил местную жительницу к 6 годам колонии общего режима за убийство неоднократно судимого сына. Об этом сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР.

«Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима», — говориться в сообщении.

По данным следствия, ночью 31 декабря 2021 года во время распития алкогольных напитков произошла ссора между женщиной и ее сыном-рецидивистом. Мать схватила нож и ударила в грудь потерпевшего, он скончался на месте происшествия. По данным регионального СК, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и находился на иждивении материи, также он злоупотреблял алкоголем.

Ранее URA.RU сообщало, что городской суд Нового Уренгоя приговорил подростка к четырем годам колонии общего режима за попытку убийства местного жителя. Подросток тяжело ранил мужчину ножом в спину. Потерпевшего успели вовремя доставить в больницу, где сразу провели операцию.

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Городской суд Ноябрьска (ЯНАО) приговорил местную жительницу к 6 годам колонии общего режима за убийство неоднократно судимого сына. Об этом сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР. «Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима», — говориться в сообщении. По данным следствия, ночью 31 декабря 2021 года во время распития алкогольных напитков произошла ссора между женщиной и ее сыном-рецидивистом. Мать схватила нож и ударила в грудь потерпевшего, он скончался на месте происшествия. По данным регионального СК, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и находился на иждивении материи, также он злоупотреблял алкоголем. Ранее URA.RU сообщало, что городской суд Нового Уренгоя приговорил подростка к четырем годам колонии общего режима за попытку убийства местного жителя. Подросток тяжело ранил мужчину ножом в спину. Потерпевшего успели вовремя доставить в больницу, где сразу провели операцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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