Жительница Ноябрьска получила срок за убийство сына-уголовника

Женщина нанесла удар ножом в грудь своему сыну Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Городской суд Ноябрьска (ЯНАО) приговорил местную жительницу к 6 годам колонии общего режима за убийство неоднократно судимого сына. Об этом сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР.

«Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима», — говориться в сообщении.

По данным следствия, ночью 31 декабря 2021 года во время распития алкогольных напитков произошла ссора между женщиной и ее сыном-рецидивистом. Мать схватила нож и ударила в грудь потерпевшего, он скончался на месте происшествия. По данным регионального СК, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и находился на иждивении материи, также он злоупотреблял алкоголем.

Ранее URA.RU сообщало, что городской суд Нового Уренгоя приговорил подростка к четырем годам колонии общего режима за попытку убийства местного жителя. Подросток тяжело ранил мужчину ножом в спину. Потерпевшего успели вовремя доставить в больницу, где сразу провели операцию.