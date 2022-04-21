В Кургане пройдет масштабный митинг и автопробег

Участники автопробега поддержат спецоперацию на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На центральной площади Кургана возле кинотеатра «Россия» 25 апреля в 10 часов состоится митинг-концерт, в котором примут участие представители власти, трудовых коллективов, политических партий и общественных организаций. Участники таким образом выразят поддержку президенту Владимиру Путину и действиям российской армии при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» депутат городской думы Анастасия Романович.

«Автопробег под эгидой Федерации профсоюзов «Zа мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» стартовал на прошлой неделе по маршруту Владивосток — Волгоград. 25 апреля утром машины доберутся до Кургана. Все желающие смогут присоединиться к колонне и проехать несколько километров в поддержку наших ребят, выполняющих боевые задачи. Украшайте свои машины флагами и наклейками Z, и приезжайте к 8 утра 25 апреля к санаторию «Лесники», — рассказала Анастасия Романович.

Старт запланирован на 9:00. В 10:00 состоится концерт у кинотеатра «Россия». После автоколонна отправится дальше до кольца на Екатеринбург. Финиширует автопробег 9 мая в Волгограде на Мамаевом кургане, где состоятся праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту граждан Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале второй фазы операции, в ходе которой предполагается освободить территории Луганской и Донецкой народных республик.

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