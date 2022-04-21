Силовики выдавили из власти челябинского политика

По представлению прокурора губернатор предложил горсобрания Озерска снять полномочия со Станислава Воденко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутата Озерска Станислава Воденко окончательно лишили полномочий в городском собрании. Эту информацию подтвердили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Прокуратурой Озерска установлено, что депутатом предоставил справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год в отношении себя, супруги и несовершеннолетних детей с указанием недостоверных и неполных сведений. На основании решения представительного органа местного самоуправления депутату запрещено занимать должности в собрании до прекращения срока его полномочий», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного органа.

Воденко возглавлял постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию озерского собрания, а также является директором ООО «УО «Маяк». Это дало правоохранителям дополнительно усмотреть в его деятельности конфликт интересов.

В итоге народного избранника отстранили от должности сразу по нескольким основаниям. Суд признал правоту прокуратуры в части конфликта интересов, а губернатор направил в горсобрание заявление о необходимости привлечь Воднеко к ответственности.

«Прокуратура выявила у меня и супруги очень старые счета, о существовании которых мы и сами уже не знали. Наверное, какие-то старые кредиты на телефон или телевизор. Счета были нулевыми, движения средств по ним не было», — пояснил в разговоре с URA.RU сам Воденко. Кроме того, на его взгляд, средства от продажи однокомнатной квартиры, в которой проживала его семья, были признаны доходом неправомерно. По словам Воденко, эти средства были использованы для улучшения жилищных условий и дохода, фактически, семья не получила.

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