Челябинского политика отправили в отставку по суду

Суд посчитал, что депутатская деятельность Станислава Воденко нарушает антикоррупционный закон (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд прекратил полномочия депутата Озерского городского округа (Челябинская область) Станислава Воденко, усмотрев в деятельности политика конфликт интересов, поскольку он является руководителем коммунальной компании. Об этом говорится в материалах городского суда.

«Воденко С. М. возглавляет постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию Собрания депутатов Озерского ГО, а также является руководителем (директором) ООО «УО «Маяк». Данное обстоятельство свидетельствует о конфликте интересов. Воденко С. М и его личной заинтересованности», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

За несоблюдение запретов федерального закона «О противодействии коррупции» суд обязал собрание депутатов лишить директора ЖКХ депутатского мандата. Своим решением суд поддержал ранее заявленные требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий Воденко и признал бездействие местного парламента в этом вопросе.

«Сложение мандата не будет означать, что я оставлю коррупционеров в покое. Есть и другие законные способы остаться в курсе депутатской повестки, мониторить депутатские документы и продолжать кошмарить возможных расхитителей бюджетных средств», — написал Воденко на своей странице во «ВКонтакте».

Воденко также заявил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать во всех судебных инстанциях. По его словам, в его деле присутствует «политический заказ» и в Озерске есть силы, которые хотят, чтобы он сложил мандат. На запрос URA.RU на момент опубликования статьи Воденко не ответил.

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