Челябинского политика отправили в отставку по суду

Суд прекратил полномочия депутата Озерского городского округа (Челябинская область) Станислава Воденко, усмотрев в деятельности политика конфликт интересов, поскольку он является руководителем коммунальной компании. Об этом говорится в материалах городского суда.
«Воденко С. М. возглавляет постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию Собрания депутатов Озерского ГО, а также является руководителем (директором) ООО «УО «Маяк». Данное обстоятельство свидетельствует о конфликте интересов. Воденко С. М и его личной заинтересованности», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).
За несоблюдение запретов федерального закона «О противодействии коррупции» суд обязал собрание депутатов лишить директора ЖКХ депутатского мандата. Своим решением суд поддержал ранее заявленные требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий Воденко и признал бездействие местного парламента в этом вопросе.
«Сложение мандата не будет означать, что я оставлю коррупционеров в покое. Есть и другие законные способы остаться в курсе депутатской повестки, мониторить депутатские документы и продолжать кошмарить возможных расхитителей бюджетных средств», — написал Воденко на своей странице во «ВКонтакте».
Воденко также заявил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать во всех судебных инстанциях. По его словам, в его деле присутствует «политический заказ» и в Озерске есть силы, которые хотят, чтобы он сложил мандат. На запрос URA.RU на момент опубликования статьи Воденко не ответил.
Суд прекратил полномочия депутата Озерского городского округа (Челябинская область) Станислава Воденко, усмотрев в деятельности политика конфликт интересов, поскольку он является руководителем коммунальной компании. Об этом говорится в материалах городского суда. «Воденко С. М. возглавляет постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию Собрания депутатов Озерского ГО, а также является руководителем (директором) ООО «УО «Маяк». Данное обстоятельство свидетельствует о конфликте интересов. Воденко С. М и его личной заинтересованности», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). За несоблюдение запретов федерального закона «О противодействии коррупции» суд обязал собрание депутатов лишить директора ЖКХ депутатского мандата. Своим решением суд поддержал ранее заявленные требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий Воденко и признал бездействие местного парламента в этом вопросе. «Сложение мандата не будет означать, что я оставлю коррупционеров в покое. Есть и другие законные способы остаться в курсе депутатской повестки, мониторить депутатские документы и продолжать кошмарить возможных расхитителей бюджетных средств», — написал Воденко на своей странице во «ВКонтакте». Воденко также заявил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать во всех судебных инстанциях. По его словам, в его деле присутствует «политический заказ» и в Озерске есть силы, которые хотят, чтобы он сложил мандат. На запрос URA.RU на момент опубликования статьи Воденко не ответил.