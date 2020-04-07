На Урале завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Испытания самоходной пушки завершены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерн «Уралвагонзавод» завершил модернизацию самоходного артиллерийского орудия (САУ) 2С7М «Малка» и готов отправить ее на вооружение. Модернизацией занимался входящий в концерн завод «Уралтрансмаш».

«Первый образец готов к отправке в Вооруженные силы РФ, а предприятие готово уже к серийной модернизации», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе концерна. Были улучшены маневренность и подвижность самоходной пушки, ее командная управляемость и все основные характеристики. Орудие прошло все испытания.

2С7М «Малка» — модернизированный вариант орудия 2С7 «Пион», которое создано в 1980-х годах и считается одним из мощнейших в мире. Оснащено пушкой с наибольшим для САУ калибром 203 мм. Установка способна стрелять снарядами от осколочно-фугасных до боеприпасов с ядерным зарядом. САУ служит для поражения целей далеко за линией фронта.

Капитальный ремонт и модернизация самоходной пушки были завершены в декабре прошлого года. Тогда же начались испытания орудия, пишут «Дни.ру».