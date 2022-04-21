Из-за повышения цен на материалы тормозится курганская стройка

В Курганской области тормозится строительство храма из-за нехватки денег на стройматериалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В селе Половинное (Курганская область) затягивается строительство храма из-за нехватки денег на подорожавшие в период санкций материалы. Местным жителям приходится своими силами собирать денежные средства на восстановление церкви. Об этом в своем telegram-канале сообщил сенатор от Курганской области Сергей Муратов.

«На сегодняшний день уже есть проект строительства храма, но смету сейчас нужно пересматривать в связи с повышением цен на стройматериалы. Если завершать строительство, то нужно создать попечительский совет из уважаемых людей, которые должны участвовать в этом безвозмездно. Здесь должно быть все прозрачно, потому что там, где строительство храма, там много искушений. Я сам построил три храма и понимаю как это. Я, конечно, готов помочь», — рассказал Муратов во время личного приема граждан в Половинском районе.

Уже много лет прихожане вынуждены посещать службы в молельном доме, расположенном в старинном здании бывшего купеческого магазина, в котором когда-то были найдены портреты святой царской семьи. В этом году жителям села придется продолжить молиться там же. Активный этап завершения строительства храма планируют начать в 2023 году.

Ранее URA.RU писало о том, что на курганской набережной рядом со Свято-Троицким собором строят новую колокольню. Видеоролик со строящимся зданием из красного кирпича появился в telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Товары в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

В селе Половинное затягивается строительство храма из-за подорожания цен на стройматериалы Фото из telegram-канала сенатора Сергея Муратова

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