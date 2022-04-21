Топ-менеджер такси «Максим» претендует на место в гордуме Кургана

Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предварительное голосование партии «Единая Россия» на довыборах депутатов в Курганскую городскую думу подал документы Алексей Маркин, директор ООО «Продвижение», сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Компания, по данным системы СБИС, принадлежит владельцам популярного сервиса такси «Максим».

«Документы в оргкомитет на участие в предварительном голосовании „Единой России“ по шестому избирательному округу в Кургане подал Маркин Алексей Викторович, директор ООО „Продвижение“. В течение пяти дней оргкомитет примет решение о регистрации кандидата, либо об отказе», — сообщили в курганском отделении партии «Единая Россия».

По данным системы СБИС, ООО «Продвижение» занимается рекламной деятельностью и принадлежит в равных долях Максиму Белоногову и Олегу Шлепанову — основателям и владельцам сервиса заказов такси «Максим». Праймериз партии «Единая Россия» пройдут с 23 по 29 мая. В Кургане предстоит определить, кто станет кандидатами от партии на довыборы в Курганскую городскую думу по округам №1 и №6.

Как ранее писало URA.RU, представляющие эти округа Сергей Руденко и Сергей Бардин досрочно сложили полномочия. Руденко ушел добровольно, планируя перебраться в столицу, но остался в Кургане. В отношении Бардина прокуратура выявила недостоверные данные в сведениях о доходах.