Экс-депутат вместо переезда в Москву открыл бизнес в Кургане

Сергей Руденко помог сыну открыть компьютерный клуб в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший депутат Курганской городской думы Сергей Руденко вместо переезда в Москву открыл в Кургане компьютерный клуб. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Бывший депутат гордумы Сергей Руденко передумал переезжать в Москву. Он в Кургане открыл компьютерный клуб с VIP-залом с кальянами. Находится он на улице Советская, рядом с отделом полиции», — рассказал инсайдер.

Сергей Руденко подтвердил корреспонденту URA.RU, что открыл компьютерный клуб «Центр киберспорта». «Сын Артем однажды приезжал на выходные в Курган, хотел поиграть, но все места были заняты. У меня было свободное помещение. Он предложить открыть клуб киберспорта. Я согласился с условием, что заниматься клубом будет сын. Он сейчас вникает в это дело. 26 марта пройдет первый турнир в клубе», — рассказал экс-депутат. Руденко также отметил, что переезд из Кургана в столицу пришлось отложить из-за подписки о невыезде по делу о драке возле ресторана «Марани». В настоящее время дело находится на рассмотрении у мирового судьи.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Сергей Руденко подрался с застройщиком у ресторана. Инцидент произошел в мае 2021 года. Было возбуждено уголовное дело. Позже участники конфликта планировали заключить мировое соглашение. 10 ноября гордума Кургана досрочно прекратила депутатские полномочия Сергея Руденко по его прошению. Руденко пояснил URA.RU, что переезжает в Москву, так как его приняли на новую работу, которую нельзя совмещать с депутатской деятельностью.

Экс-депутат Сергей Руденко открыл «Центр киберспорта» в Кургане (25 компьютеров). 26 марта состоится первый турнир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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