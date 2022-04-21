21 апреля 2022

Обвиненный в избиении депутат Алапаевска рассказал о драке. Аудио

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Илья Чиж рассказал, что вечером на него напала компания незнакомых людей Фото:

Депутат Алапаевска Илья Чиж в ответ на обвинения в избиении свердловчанина рассказал, что пытался спасти свою жизнь от нападения хулиганов. Об этом он рассказал журналисту URA.RU

По его словам, нападение произошло, когда депутат возвращался с работы. Его окликнула компания из десяти человек и спровоцировала Чижа на драку. Когда тот начал отбиваться, хулиганы сбежали, а сам Чиж поехал искать их по ближайшим кварталам, чтобы доставить в полицию.

«Погнался за двумя хулиганами. Одного из них нашел в кустах и пригрозил вызвать полицию. В этот момент я увидел, как второй выбегает сзади с доской и бежит к моей машине. Я дернулся к нему, на что он нанес мне удар с разворота. Я успел увернуться, но он махал палкой, целясь в голову. В этот момент выбежал второй с двумя литровыми бутылками из-под водки. И тут я понимаю, что они меня замочат. Защищаясь, я сломал левую руку, но смог выбить доску. В этот момент второй разбил бутылку об мою голову и порезал мне „розочкой“ фаланги пальцев», — рассказал Чиж.

Он отметил, что находится в больнице, где ему потребовалась операция на руке. Чиж будет добиваться наказания виновных в инциденте и уже обратился в Следственный комитет.

Обвинения Чижа в избиении свердловчанина появились в утром 22 апреля. По словам источника URA.RU, Чиж напал на свердловчанина, однако сам депутат заявил, что защищался.

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Депутат Алапаевска Илья Чиж в ответ на обвинения в избиении свердловчанина рассказал, что пытался спасти свою жизнь от нападения хулиганов. Об этом он рассказал журналисту URA.RU По его словам, нападение произошло, когда депутат возвращался с работы. Его окликнула компания из десяти человек и спровоцировала Чижа на драку. Когда тот начал отбиваться, хулиганы сбежали, а сам Чиж поехал искать их по ближайшим кварталам, чтобы доставить в полицию. «Погнался за двумя хулиганами. Одного из них нашел в кустах и пригрозил вызвать полицию. В этот момент я увидел, как второй выбегает сзади с доской и бежит к моей машине. Я дернулся к нему, на что он нанес мне удар с разворота. Я успел увернуться, но он махал палкой, целясь в голову. В этот момент выбежал второй с двумя литровыми бутылками из-под водки. И тут я понимаю, что они меня замочат. Защищаясь, я сломал левую руку, но смог выбить доску. В этот момент второй разбил бутылку об мою голову и порезал мне „розочкой“ фаланги пальцев», — рассказал Чиж. Он отметил, что находится в больнице, где ему потребовалась операция на руке. Чиж будет добиваться наказания виновных в инциденте и уже обратился в Следственный комитет. Обвинения Чижа в избиении свердловчанина появились в утром 22 апреля. По словам источника URA.RU, Чиж напал на свердловчанина, однако сам депутат заявил, что защищался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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