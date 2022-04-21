Екатеринбургского подростка высадили на трассе из-за сбоя карты

17-летняя девушка осталась одна на трассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель автобуса №130, который курсирует по маршруту Екатеринбург — Верхняя Сысерть, высадил из салона 17-летнюю девушку-подростка. У пассажирки не сработали банковские карты, поэтому она не смогла расплатиться, сообщил в соцсети во «ВКонтакте» отец ребенка Максим Румянцев.

«Водитель-гастарбайтер на Челябинском тракте высадил несовершеннолетнюю девочку, мою дочь. Сейчас дочка стоит на трассе, жена поехала за ней. Из-за того высадил, что оплата с карты не прошла. Ребенок вообще ни в чем не виноват. Никто из пассажиров не помог, хотя автобус был почти полный», — рассказал у себя на странице во «ВКонтакте» отец девочки, журналист Максим Румянцив.

По его словам, полиция пока никак не отреагировала на инцидент. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД, на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы неоднократно жаловались на сбои в работе банковских карт при оплате проезда в общественном транспорте. Горожане сообщали, что их карты ошибочно вносятся в стоп-лист.