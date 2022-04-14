Екатеринбуржцы говорят, что карты ошибочно заносятся в стоп-лист Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Екатеринбурга, оплачивающие банковской картой проезд в общественном транспорте города, жалуются, что их карты ошибочно вносятся в стоп-лист. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько читателей.

«У меня одна карта. Я ею оплачиваю покупки в магазинах, на интернет-сайтах, но в общественном транспорте у меня постоянно какие-то проблемы. Вечером оплачиваю проезд — все нормально, а утром, когда еду на работу оказывается, что моя карта уже в стоп-листе, хотя деньги на ней есть», — рассказывает читатель агентства.

Проблемы с оплатой встречаются во всем общественном транспорте города. «Очень нервирует, когда отстаиваешь очередь к терминалу в метро и оказывается, что моя карта в стоп-листе и пройти я не могу», — сообщает другой читатель, столкнувшийся с проблемой. Он также уточнил, что из-за отсутствия в метро интернета, ему приходилось выходить обратно на улицу, чтобы вывести карту из стоп-листа.

Журналист URA.RU также наблюдал сцену в трамвае, когда карта пассажира оказалась в стоп-листе и кондуктор требовал выйти из транспорта на следующей остановке. Ему пришлось просить другого человека оплатить за него проезд и перевел ему деньги через банковское приложение. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу гортранса за комментарием. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что Центробанк РФ запретил использование банковских карт систем Mastercard и Visa через сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay. Жителем Екатеринбурга пришлось носить с собой физические карты, чтобы расплачиваться ими в общественном транспорте.

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