В Екатеринбурге разрушилась вторая работа Покраса Лампаса

22 апреля 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Ранее разрушилась работа на улице Первомайской Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге начала разрушаться вторая работа уличного художника Покраса Лампаса. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское чтиво» . «На этот раз, арт отпал в сквере у Театра Драмы. Работа с зашифрованным словом „Свобода“ была создана Покрасом Лампасом в августе 2020 года в рамках фестиваля „Карт-бланш“», — говорится в посте канала . Ранее разрушился проект Лампаса на улице Первомайской, внимание на это обратил исследователь стрит-арта Алексей Шахов. Через час Шахов вернулся на место и обнаружил, что ценители уличного искусства растащили остатки фасада с кусочками работ художника. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге начала разрушаться вторая работа уличного художника Покраса Лампаса. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». «На этот раз, арт отпал в сквере у Театра Драмы. Работа с зашифрованным словом „Свобода“ была создана Покрасом Лампасом в августе 2020 года в рамках фестиваля „Карт-бланш“», — говорится в посте канала. Ранее разрушился проект Лампаса на улице Первомайской, внимание на это обратил исследователь стрит-арта Алексей Шахов. Через час Шахов вернулся на место и обнаружил, что ценители уличного искусства растащили остатки фасада с кусочками работ художника.