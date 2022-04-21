В Екатеринбурге разрушилась вторая работа Покраса Лампаса

Ранее разрушилась работа на улице Первомайской
В Екатеринбурге начала разрушаться вторая работа уличного художника Покраса Лампаса. Об этом сообщает telegram-канал
«На этот раз, арт отпал в сквере у Театра Драмы. Работа с зашифрованным словом „Свобода“ была создана Покрасом Лампасом в августе 2020 года в рамках фестиваля „Карт-бланш“», — говорится в
Ранее разрушился проект Лампаса на улице Первомайской, внимание на это обратил исследователь стрит-арта Алексей Шахов. Через час Шахов вернулся на место и обнаружил, что ценители уличного искусства растащили остатки фасада с кусочками работ художника.
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