21 апреля 2022

В Екатеринбурге разрушилась вторая работа Покраса Лампаса

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Манифест Покраса Лампаса на заброшенном здании Уралмашзавода. Екатеринбург, карт-бланш, стрит-арт, манифест покраса лампаса
Ранее разрушилась работа на улице Первомайской Фото:

В Екатеринбурге начала разрушаться вторая работа уличного художника Покраса Лампаса. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское чтиво».

«На этот раз, арт отпал в сквере у Театра Драмы. Работа с зашифрованным словом „Свобода“ была создана Покрасом Лампасом в августе 2020 года в рамках фестиваля „Карт-бланш“», — говорится в посте канала.

Ранее разрушился проект Лампаса на улице Первомайской, внимание на это обратил исследователь стрит-арта Алексей Шахов. Через час Шахов вернулся на место и обнаружил, что ценители уличного искусства растащили остатки фасада с кусочками работ художника.

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В Екатеринбурге начала разрушаться вторая работа уличного художника Покраса Лампаса. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское чтиво». «На этот раз, арт отпал в сквере у Театра Драмы. Работа с зашифрованным словом „Свобода“ была создана Покрасом Лампасом в августе 2020 года в рамках фестиваля „Карт-бланш“», — говорится в посте канала. Ранее разрушился проект Лампаса на улице Первомайской, внимание на это обратил исследователь стрит-арта Алексей Шахов. Через час Шахов вернулся на место и обнаружил, что ценители уличного искусства растащили остатки фасада с кусочками работ художника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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