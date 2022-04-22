Якушев раскрыл судьбу строек Универсиады-2023 в случае отмены игр

Владимир Якушев заверил, что объекты Универсиады будут закончены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Строительство объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге продолжится, даже если организаторы отменят игры. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Возведенные здания, по его мнению, в любом случае будут важны для уральской столицы.

«Это тот случай, когда вопрос наследия объектов решен еще до старта большого спортивного мероприятия. Там [на территории деревни Универсиады] будет расположен кампус Уральского федерального университета. Даже если Универсиаду-2023 отменят, и кампус, и другая инфраструктура останутся важнейшими точками роста города», — сказал Якушев в интервью журналу «Эксперт-Урал».

Международные спортивные мероприятия, которые должны пройти в России в 2022 году, начали массово отменять на фоне спецоперации РФ на Украине. В частности, организатор Универсиады — FISU — в середине марта объявила об отмене всех студенческих чемпионатов в России и Белоруссии как минимум до конца этого года, а также об отстранении спортсменов из этих стран от соревнований под своей эгидой.

Однако решения об отмене Универсиады в Екатеринбурге нет до сих пор. По данным URA.RU, руководство FISU рассчитывает сохранить игры и провести их в назначенные сроки. Универсиада должна пройти с 8 по 19 августа 2023 года, планируется разыграть медали по 18 видам спорта.