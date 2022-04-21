21 апреля 2022

Власти заявили об отсутствии долгов по зарплате у заводов в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, металлургия, мотовилихинские заводы, металлургический завод, мотовилиха, цех розлива жидкой стали
Предприятиями сведения о наличии долгов в Пермьстат не предоставлялись, сообщили в ведомстве (архивное фото) Фото:

У крупных и средних пермских предприятий нет долгов по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщил Пермьстат.

«По кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае по состоянию на 1 апреля отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. Организациями сведения о наличии долгов в Пермьстат не предоставлялись», — указали в пресс-службе пермской статистики.

Для сравнения — среди регионов ПФО самая большая просроченная задолженность по зарплатам на 1 апреля — в Татарстане и Саратовской области. Долг предприятий там составляет 47,1 млн рублей и 42 млн рублей соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что у пермской фирмы отобрали «Камаз» из-за долгов перед сотрудниками. Машину продали и выплатили сотрудникам то, что полагалось.

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У крупных и средних пермских предприятий нет долгов по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщил Пермьстат. «По кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае по состоянию на 1 апреля отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. Организациями сведения о наличии долгов в Пермьстат не предоставлялись», — указали в пресс-службе пермской статистики. Для сравнения — среди регионов ПФО самая большая просроченная задолженность по зарплатам на 1 апреля — в Татарстане и Саратовской области. Долг предприятий там составляет 47,1 млн рублей и 42 млн рублей соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что у пермской фирмы отобрали «Камаз» из-за долгов перед сотрудниками. Машину продали и выплатили сотрудникам то, что полагалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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