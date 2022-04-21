Махонин предложил Индии поучаствовать в проекте к 300-летию Перми

Дмитрий Махонин предложил индийским бизнесменам поучаствовать в строительстве студенческого кампуса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с 21 апреля чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Паваном Капуром предложил индийским инвесторам поучаствовать в строительстве межвузовского кампуса в «Камской долине» в Перми. Это один из проектов к 300-летию Перми, который глава региона презентовал премьер-министр Михаилу Мишустину и президенту РФ Владимиру Путину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Дмитрий Махонин рассказал о планах по развитию инфраструктуры для создания комфортных и современных условий обучения студентов. В частности, он презентовал масштабный проект строительства межвузовского кампуса в столице региона. Стороны также обсудили возможное участие в реализации проекта заинтересованных инвесторов в лице представителей Индии», — отметили в пресс-службе.

В пермских вузах сегодня участка около 1,5 тысячи студентов из Индии. Большинство — в Пермском медуниверситете. Но вузы Прикамье готовы предложить образовательные программы в сфере IT, машиностроения, горнодобывающей промышленности, фармакологии. В том числе, на английском языке. Это ПГНИУ, ПНИПУ и фармакадемия.

В новом кампусе смогут обучаться 7,3 тыс. иностранных граждан. Еще пять тысяч студентов и преподавателей смогут там жить. Индийский посол заметил, что перспективы у сотрудничества есть. «У Пермского края и Индии есть потенциал как в подготовке технологов производства лекарственных препаратов, так и в развитии совместных проектов в фармотрасли», — приводит мнение Павана Капура пресс-служба.

Инициатором строительства межвузовского кампуса выступила ООО «Талма-Пермь» индийского бизнесмена Сайеда Камруззамана, который рассчитывал построить объект к 2022 году. Но в июне 2020 году следствие предъявило Камруззаману обвинение в мошенничестве, сейчас он находится в розыске. Кампус станет частью первого этапа освоения территории «Камской долины». Ранее пермские власти сообщали, что ведут переговоры с московском ООО «Системные концессии» и корпорацией «ДОМ.РФ». Инвестиции оцениваются в 17 млрд рублей.

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