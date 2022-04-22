Глава Рособрнадзора высказался о будущем ЕГЭ

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, егэ, класс, экзамен, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, гимназия94
Школьники не сомневаются в объективности ЕГЭ, заявил Анзор Музаев Фото:

На данный момент в России нет альтернативы Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим. У школьников уже не возникает сомнений в справедливости и объективности экзамена. В последние годы не поступает и критических заявлений о ЕГЭ от профессорско-преподавательского состава», — передает РИА «Новости» слова Музаева.

Ранее Музаев сообщил, что в 2022 году в ЕГЭ будут внесены значительные изменения. По словам главы Рособрнадзора, в ЕГЭ появятся задания, требующие анализа информации, развернутого рассуждения, аргументации, комбинации разных методов решения задач.

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На данный момент в России нет альтернативы Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим. У школьников уже не возникает сомнений в справедливости и объективности экзамена. В последние годы не поступает и критических заявлений о ЕГЭ от профессорско-преподавательского состава», — передает РИА «Новости» слова Музаева. Ранее Музаев сообщил, что в 2022 году в ЕГЭ будут внесены значительные изменения. По словам главы Рособрнадзора, в ЕГЭ появятся задания, требующие анализа информации, развернутого рассуждения, аргументации, комбинации разных методов решения задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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