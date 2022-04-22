Глава Рособрнадзора высказался о будущем ЕГЭ

22 апреля 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Школьники не сомневаются в объективности ЕГЭ, заявил Анзор Музаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На данный момент в России нет альтернативы Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим. У школьников уже не возникает сомнений в справедливости и объективности экзамена. В последние годы не поступает и критических заявлений о ЕГЭ от профессорско-преподавательского состава», — передает РИА «Новости» слова Музаева. Ранее Музаев сообщил, что в 2022 году в ЕГЭ будут внесены значительные изменения. По словам главы Рособрнадзора, в ЕГЭ появятся задания, требующие анализа информации, развернутого рассуждения, аргументации, комбинации разных методов решения задач. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

На данный момент в России нет альтернативы Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим. У школьников уже не возникает сомнений в справедливости и объективности экзамена. В последние годы не поступает и критических заявлений о ЕГЭ от профессорско-преподавательского состава», — передает РИА «Новости» слова Музаева. Ранее Музаев сообщил, что в 2022 году в ЕГЭ будут внесены значительные изменения. По словам главы Рособрнадзора, в ЕГЭ появятся задания, требующие анализа информации, развернутого рассуждения, аргументации, комбинации разных методов решения задач.