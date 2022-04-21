21 апреля 2022

Шеф ГУФСИН провел ревизию в свердловском СИЗО, где убили человека. Фото

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Александр Федоров прибыл с проверкой в СИЗО №1 Фото:

Начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров прибыл с проверкой в СИЗО №1 в Екатеринбурге, где один из заключенных задушил соседа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В ходе визита он в сопровождении начальника СИЗО-1 Андрея Фоменко совершил обход административной и режимной территории учреждения, запираемых помещений, пекарни, складских помещений, административного штаба. Александр Федоров также провел беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и ответил на интересующие вопросы», — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее в СИЗО №1 приговоренный к пожизненному заключению уроженец Тюмени Денис Сабуров задушил соседа по палате. Как сообщал источник E1, у прокуратуры есть серьезные подозрения, что Сабуров специально симулировал психические расстройства и совершил убийство, чтобы избежать пожизненного срока. Если мужчину признают невменяемым, то отправят на принудительное лечение, после которого он может выйти на свободу. В колонию Сабуров попал за убийство семьи своего брата, с которым поспорил из-за наследства.

Александр Федоров в екатеринбургском СИЗО №1
Фото:

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Начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров прибыл с проверкой в СИЗО №1 в Екатеринбурге, где один из заключенных задушил соседа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «В ходе визита он в сопровождении начальника СИЗО-1 Андрея Фоменко совершил обход административной и режимной территории учреждения, запираемых помещений, пекарни, складских помещений, административного штаба. Александр Федоров также провел беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и ответил на интересующие вопросы», — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. Ранее в СИЗО №1 приговоренный к пожизненному заключению уроженец Тюмени Денис Сабуров задушил соседа по палате. Как сообщал источник E1, у прокуратуры есть серьезные подозрения, что Сабуров специально симулировал психические расстройства и совершил убийство, чтобы избежать пожизненного срока. Если мужчину признают невменяемым, то отправят на принудительное лечение, после которого он может выйти на свободу. В колонию Сабуров попал за убийство семьи своего брата, с которым поспорил из-за наследства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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