Александр Федоров прибыл с проверкой в СИЗО №1 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров прибыл с проверкой в СИЗО №1 в Екатеринбурге, где один из заключенных задушил соседа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В ходе визита он в сопровождении начальника СИЗО-1 Андрея Фоменко совершил обход административной и режимной территории учреждения, запираемых помещений, пекарни, складских помещений, административного штаба. Александр Федоров также провел беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и ответил на интересующие вопросы», — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее в СИЗО №1 приговоренный к пожизненному заключению уроженец Тюмени Денис Сабуров задушил соседа по палате. Как сообщал источник E1, у прокуратуры есть серьезные подозрения, что Сабуров специально симулировал психические расстройства и совершил убийство, чтобы избежать пожизненного срока. Если мужчину признают невменяемым, то отправят на принудительное лечение, после которого он может выйти на свободу. В колонию Сабуров попал за убийство семьи своего брата, с которым поспорил из-за наследства.

Александр Федоров в екатеринбургском СИЗО №1 Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области