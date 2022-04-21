Убивший 3 свердловчан тюменец задушил соседа, чтобы освободиться

По информации источника, Сабуров может быть вменяем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приговоренный к пожизненному заключению в колонии уроженец Тюмени Денис Сабуров задушил соседа по палате в больнице при СИЗО №1 (Свердловская область), из-за чего преступника могут выпустить для лечения. По версии прокураты, Сабуров действовал по четкому плану, сообщил источник в силовых ведомствах.

«Были серьезные подозрения, что Сабуров специально симулировал психические расстройства и совершил убийство, чтобы избежать пожизненного срока и отправиться на принудительное лечение», — передает портал Е1.ru слова источника. После инцидента психику Сабурова проверят специалисты в Москве.

По словам источника, прокуратура усомнилась в невменяемости преступника и потребовала тщательного обследования. Это связано с тем, что Сабуров после лечения может оказаться на свободе.

URA.RU обратилось в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации ответа не поступало. Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко в разговоре с журналистом агентства пообещал уточнить информацию.

Сабуров получил пожизненный приговор за то, что расстрелял свою семью. Причиной конфликта стал раздел наследства.