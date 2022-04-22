Новый план мэра на 300-летие Екатеринбурга привел к конфликту

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Строительный класс Гимназии №2 на площадке строительства деревни Всемирных студенческих игр 2023. Екатеринбург, орлов алексей
Из доклада Алексея Орлова следует, что 300-летие Екатеринбурга подорожало примерно на шесть миллиардов рублей Фото:

Запрос мэра Алексея Орлова на увеличение областного финансирования подготовки к 300-летию Екатеринбурга не устроил региональный минфин. Такую позицию озвучила первый замминистра финансов Светлана Климук. Об этом URA.RU рассказал депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, участвовавший в совещании 20 апреля.

По его словам, горадминистрация попросила заксо при корректировке свердловского бюджета выделить на юбилей дополнительные шесть миллиардов рублей. В эту сумму, по словам Вегнера, входят закупка новых трамваев, троллейбусов и автобусов, ремонт десятков памятников, а также строительство школы на Широкой речке и реконструкция дорожных развязок.

«Но позиция минфина: давайте экономить, складывать деньги в кубышку. Я категорически не согласен с этим подходом. Пусть, где хотят, там дополнительные средства и берут. Ведь деньги — это кровь экономики. Мы должны строить, создавать рабочие места», — сказал Вегнер. Другие девять депутатов из «городской» фракции заксобрания выступили с такой же позицией, добавил депутат (аналогичное резюме привела пресс-служба мэрии).

Ранее URA.RU писало о похожем аппаратном противостоянии Орлова с самим министром финансов — Александром Старковым. Источники агентства сообщали, что минфин отказывал мэрии в выделении финансирования на несколько крупных муниципальных строек. Губернатор Евгений Куйваашев в итоге разрешил спор в пользу Орлова.

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Запрос мэра Алексея Орлова на увеличение областного финансирования подготовки к 300-летию Екатеринбурга не устроил региональный минфин. Такую позицию озвучила первый замминистра финансов Светлана Климук. Об этом URA.RU рассказал депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, участвовавший в совещании 20 апреля. По его словам, горадминистрация попросила заксо при корректировке свердловского бюджета выделить на юбилей дополнительные шесть миллиардов рублей. В эту сумму, по словам Вегнера, входят закупка новых трамваев, троллейбусов и автобусов, ремонт десятков памятников, а также строительство школы на Широкой речке и реконструкция дорожных развязок. «Но позиция минфина: давайте экономить, складывать деньги в кубышку. Я категорически не согласен с этим подходом. Пусть, где хотят, там дополнительные средства и берут. Ведь деньги — это кровь экономики. Мы должны строить, создавать рабочие места», — сказал Вегнер. Другие девять депутатов из «городской» фракции заксобрания выступили с такой же позицией, добавил депутат (аналогичное резюме привела пресс-служба мэрии). Ранее URA.RU писало о похожем аппаратном противостоянии Орлова с самим министром финансов — Александром Старковым. Источники агентства сообщали, что минфин отказывал мэрии в выделении финансирования на несколько крупных муниципальных строек. Губернатор Евгений Куйваашев в итоге разрешил спор в пользу Орлова.
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