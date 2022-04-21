21 апреля 2022

Губернатор Моор утвердил программу празднования 9 Мая. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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День пoбеды во время карантина. Тюмень, с днем победы, 75лет победы
В День Победы тюменцев ждут парады и салют Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил программу мероприятий на День Победы. Афишей праздника с редакцией URA.RU поделился собственный источник. Тюменцев ждут концерты, военный парад и фейерверк.

Согласно документу, подписанному губернатором Александром Моором, праздничная программа на 9 Мая в Тюмени стартует с шествия «Бессмертного полка» (с портретами фронтовиков и тех, кто пал в локальных конфликтах, в том числе — в ходе спецоперации на Украине) и прохождения войск тюменского гарнизона. Приблизительное время начала — 10:00. Место действия — Центральная площадь и улица Республики.

В программе Дня Победы также будут следующие мероприятия:

  • парад на мемориальном комплексе «Память» и площади 400-летия Тюмени;
  • выставка военной техники — Технопарк, площади 400-летия Тюмени и Борцов Революции;
  • концерты для всех жителей на городских площадках;
  • концерты для ветеранов, в местах их проживания;
  • прохождение военной техники по улицам Тюмени;
  • праздничный фейерверк на набережной.

Ранее URA.RU писало, что впервые с начала пандемии коронавируса в Тюмени пройдет полномасштабное празднование Дня Победы. Такое решение принял глава региона Александр Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил программу мероприятий на День Победы. Афишей праздника с редакцией URA.RU поделился собственный источник. Тюменцев ждут концерты, военный парад и фейерверк. Согласно документу, подписанному губернатором Александром Моором, праздничная программа на 9 Мая в Тюмени стартует с шествия «Бессмертного полка» (с портретами фронтовиков и тех, кто пал в локальных конфликтах, в том числе — в ходе спецоперации на Украине) и прохождения войск тюменского гарнизона. Приблизительное время начала — 10:00. Место действия — Центральная площадь и улица Республики. В программе Дня Победы также будут следующие мероприятия: Ранее URA.RU писало, что впервые с начала пандемии коронавируса в Тюмени пройдет полномасштабное празднование Дня Победы. Такое решение принял глава региона Александр Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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