Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил программу мероприятий на День Победы. Афишей праздника с редакцией URA.RU поделился собственный источник. Тюменцев ждут концерты, военный парад и фейерверк.
Согласно документу, подписанному губернатором Александром Моором, праздничная программа на 9 Мая в Тюмени стартует с шествия «Бессмертного полка» (с портретами фронтовиков и тех, кто пал в локальных конфликтах, в том числе — в ходе спецоперации на Украине) и прохождения войск тюменского гарнизона. Приблизительное время начала — 10:00. Место действия — Центральная площадь и улица Республики.
В программе Дня Победы также будут следующие мероприятия:
- парад на мемориальном комплексе «Память» и площади 400-летия Тюмени;
- выставка военной техники — Технопарк, площади 400-летия Тюмени и Борцов Революции;
- концерты для всех жителей на городских площадках;
- концерты для ветеранов, в местах их проживания;
- прохождение военной техники по улицам Тюмени;
- праздничный фейерверк на набережной.
Ранее URA.RU писало, что впервые с начала пандемии коронавируса в Тюмени пройдет полномасштабное празднование Дня Победы. Такое решение принял глава региона Александр Моор.
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