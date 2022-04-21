В День Победы тюменцев ждут парады и салют Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил программу мероприятий на День Победы. Афишей праздника с редакцией URA.RU поделился собственный источник. Тюменцев ждут концерты, военный парад и фейерверк.

Согласно документу, подписанному губернатором Александром Моором, праздничная программа на 9 Мая в Тюмени стартует с шествия «Бессмертного полка» (с портретами фронтовиков и тех, кто пал в локальных конфликтах, в том числе — в ходе спецоперации на Украине) и прохождения войск тюменского гарнизона. Приблизительное время начала — 10:00. Место действия — Центральная площадь и улица Республики.

В программе Дня Победы также будут следующие мероприятия:

парад на мемориальном комплексе «Память» и площади 400-летия Тюмени;

выставка военной техники — Технопарк, площади 400-летия Тюмени и Борцов Революции;

концерты для всех жителей на городских площадках;

концерты для ветеранов, в местах их проживания;

прохождение военной техники по улицам Тюмени;

праздничный фейерверк на набережной.

Ранее URA.RU писало, что впервые с начала пандемии коронавируса в Тюмени пройдет полномасштабное празднование Дня Победы. Такое решение принял глава региона Александр Моор.