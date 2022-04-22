В Херсоне заработало российское телевидение

22 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

В Херсоне заработал «Первый канал» и телеканалы ВГТРК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне заработали все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса. В городе также заработало радио «Вести FM». «Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, стали доступны в Херсоне в пятницу. В частности, заработали „Первый канал“, все каналы ВГТРК („Россия 1“, „Россия 24“, „Культура“), „Матч-ТВ“, НТВ, Пятый канал, „Карусель“, ОТР и ТВЦ», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Херсоне заработали все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса. В городе также заработало радио «Вести FM». «Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, стали доступны в Херсоне в пятницу. В частности, заработали „Первый канал“, все каналы ВГТРК („Россия 1“, „Россия 24“, „Культура“), „Матч-ТВ“, НТВ, Пятый канал, „Карусель“, ОТР и ТВЦ», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область.