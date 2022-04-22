Тамбовская область спасла Россию от дефицита бумаги

22 апреля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Россия заменит оказавшиеся под санкциями эмульсии для производства бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тамбовская область полностью закроет потребность российских производителей в акриловых эмульсиях, которые важны в изготовлении бумаги и картона. Ранее их поставляли из стран Скандинавии, но прекратили в рамках санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. О новом профиле региона сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. «Как мы знаем, страны Скандинавии прекратили поставки акрилового компонента на целлюлозно-бумажные комбинаты нашей страны. Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит свое производство картона и бумаги. Работа наших промышленников, по сути, позволяет России сохранять экономический суверенитет», — сообщил Максим Егоров. Производство будет осуществляться в рамках комплекса мероприятий по импортозамещению. Акриловые дисперсии применяются в лакокрасочной, стекловолоконной и бумажной промышленности. Генеральный директор тамбовского предприятия АО «Пигмент» Андрей Утробин подчеркнул, что в реализацию производства инвестировано более 1 млрд рублей. По словам главы предприятия, объем промышленного производства по итогам 2021 года составил 13,7 млрд рублей, что на 56% выше уровня прошлого года. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, санкции Запада призваны «отменить» Россию. Путин отметил, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Тамбовская область полностью закроет потребность российских производителей в акриловых эмульсиях, которые важны в изготовлении бумаги и картона. Ранее их поставляли из стран Скандинавии, но прекратили в рамках санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. О новом профиле региона сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. «Как мы знаем, страны Скандинавии прекратили поставки акрилового компонента на целлюлозно-бумажные комбинаты нашей страны. Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит свое производство картона и бумаги. Работа наших промышленников, по сути, позволяет России сохранять экономический суверенитет», — сообщил Максим Егоров. Производство будет осуществляться в рамках комплекса мероприятий по импортозамещению. Акриловые дисперсии применяются в лакокрасочной, стекловолоконной и бумажной промышленности. Генеральный директор тамбовского предприятия АО «Пигмент» Андрей Утробин подчеркнул, что в реализацию производства инвестировано более 1 млрд рублей. По словам главы предприятия, объем промышленного производства по итогам 2021 года составил 13,7 млрд рублей, что на 56% выше уровня прошлого года. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, санкции Запада призваны «отменить» Россию. Путин отметил, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.