Премьер-министр Британии признал, что Россия победит на Украине

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, война, патруль, армия россии, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Россия может достичь всех своих целей на Украине.

«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность», — сказал Джонсон отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Россия достигнуть своих целей на Украине. Слова политика приводит РИА «Новости».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Россия может достичь всех своих целей на Украине. «Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность», — сказал Джонсон отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Россия достигнуть своих целей на Украине. Слова политика приводит РИА «Новости». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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