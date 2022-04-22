Премьер-министр Британии признал, что Россия победит на Украине

РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Россия может достичь всех своих целей на Украине.

«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность», — сказал Джонсон отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Россия достигнуть своих целей на Украине. Слова политика приводит РИА «Новости».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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