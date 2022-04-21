Мурашко поддержал планы Пермского края по созданию новых лекарств

Михаил Мурашко поддержал планы Пермского края по созданию фармкластера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о планах создать фармацевтический кластер в регионе. Об этом Махонин написал в своем аккаунте в telegram-канале. Он пояснил, что в кластере планируется выпускать новые лекарства и готовить специалистов для фармотрасли.

«Представил Михаилу Мурашко наши планы по созданию фармацевтического кластера. Проект направлен на создание новых разработок лекарств и подготовку специалистов. Проект масштабный, поэтому нам необходима поддержка Правительства РФ и Минздрава РФ. Михаил Мурашко поддержал наши планы», — написал Махонин.

Глава региона добавил, что в первую очередь, будут отремонтированы помещения Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА), которая предложила создать такой кластер. Кроме этого, вуз будет оснащен новым оборудованием. Махонин выразил надежду, что к проекту по созданию кластера присоединятся другие вузы, а также научные организации, фармкомпании и бизнес.

Ранее руководство ПГФА представило губернатору концепцию проекта пермского центра кластерного развития фармотрасли. Предполагается, что кластер позволит пермским предприятиям расширить возможности по выпуску инновационной продукции. URA.RU писало, что Махонин находится в рабочей командировке в Москве. Он также встретился с главой Минпроторга РФ Денисом Мантуровым. Речь шла о поддержке края в вопросах импортозамещения.

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