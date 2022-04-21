Стилизованный «ГАЗ» с макетами пулеметов жители увидят уже на параде Победы Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Во время парада Победы в Нижневартовске по центральной улице города проедет стилизованная под военную техника, а также БТР и автомобили «ГАЗ» с макетами пулеметов. Об этом URA.RU рассказали в местной мэрии.

«Раритетной военной техники не будет, как и говорилось ранее, так как из-за длительного простоя во время коронавирусных ограничений она не на ходу. По пути следования колонны проедет БТР, обычно вызывающий восторг, особенно у детей, два армейских „Камаза“, „ГАЗ“ с макетами пулеметов, бортовой „Урал“ с местами для сидений, в которых поедут участники шествия в солдатской форме», — объяснили в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

Праздничное шествие начнется в полдень 9 мая. Его возглавят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и штандартами фронтов Великой Отечественной войны. За ними пойдут парадные расчеты воинов-интернационалистов, пограничников, морских пехотинцев и десантников. За расчетами последует техника, а уже после нее — «Бессмертный полк». Дополнительно будет организована интерактивная площадка с музеем военизированной техники, выступлением творческих коллективов, «полевой кухней» и танцевальной площадкой военных лет. По маршруту участников шествия и в течении всего дня будут работать концертные площадки, а в десять часов вечера мероприятия 9 мая завершит салют под исполнение песни «День Победы».

Ранее URA.RU показывало подробную карту мероприятий, которые запланированы на День Победы в Нижневартовске, а также схему перекрытия дорог. Праздничные шествия в онлайн-формате проходят в ХМАО впервые с начала пандемии коронавируса.

Так выглядит БТР, который жители города привыкли видеть на День Победы Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Командно-штабной УАЗ, который традиционно возглавляет колонну, будет и в этот раз Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

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