Онищенко: у Байдена серьезные проблемы со здоровьем

У Джо Байдена нарушено кровоснабжение головного мозга, считает Геннадий ОнищенкоФото: Официальный сайт президента Украины
У президента США Джо Байдена серьезные проблемы со здоровьем. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Очевидно, что человек с прогрессирующими изменениями умственной деятельности в связи с возрастом. У него возрастные изменения психики, изменения кровоснабжения головного мозга возрастные. Нелепые оговорки Байдена говорят о том, что должность президента США сейчас носит в основном представительский характер. Все решения принимает вице-президент Камала Харрис и другие представители элиты», — сказал Онищенко.
Джо Байден регулярно попадает в нелепые ситуации. Так, американский президент испугался пасхального кролика и убежал от него, пишет «Дни.ру». Байден также постоянно совершает оговорки в соей речи, сообщает телеканала 360. Недавно, во время выступления перед нацией, Байден попытался выйти в стену.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.
У президента США Джо Байдена серьезные проблемы со здоровьем. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Очевидно, что человек с прогрессирующими изменениями умственной деятельности в связи с возрастом. У него возрастные изменения психики, изменения кровоснабжения головного мозга возрастные. Нелепые оговорки Байдена говорят о том, что должность президента США сейчас носит в основном представительский характер. Все решения принимает вице-президент Камала Харрис и другие представители элиты», — сказал Онищенко. Джо Байден регулярно попадает в нелепые ситуации. Так, американский президент испугался пасхального кролика и убежал от него, пишет «Дни.ру». Байден также постоянно совершает оговорки в соей речи, сообщает телеканала 360. Недавно, во время выступления перед нацией, Байден попытался выйти в стену.