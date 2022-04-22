Онищенко: у Байдена серьезные проблемы со здоровьем

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
У Джо Байдена нарушено кровоснабжение головного мозга, считает Геннадий Онищенко Фото:

У президента США Джо Байдена серьезные проблемы со здоровьем. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Очевидно, что человек с прогрессирующими изменениями умственной деятельности в связи с возрастом. У него возрастные изменения психики, изменения кровоснабжения головного мозга возрастные. Нелепые оговорки Байдена говорят о том, что должность президента США сейчас носит в основном представительский характер. Все решения принимает вице-президент Камала Харрис и другие представители элиты», — сказал Онищенко.

Джо Байден регулярно попадает в нелепые ситуации. Так, американский президент испугался пасхального кролика и убежал от него, пишет «Дни.ру». Байден также постоянно совершает оговорки в соей речи, сообщает телеканала 360. Недавно, во время выступления перед нацией, Байден попытался выйти в стену.

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У президента США Джо Байдена серьезные проблемы со здоровьем. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. «Очевидно, что человек с прогрессирующими изменениями умственной деятельности в связи с возрастом. У него возрастные изменения психики, изменения кровоснабжения головного мозга возрастные. Нелепые оговорки Байдена говорят о том, что должность президента США сейчас носит в основном представительский характер. Все решения принимает вице-президент Камала Харрис и другие представители элиты», — сказал Онищенко. Джо Байден регулярно попадает в нелепые ситуации. Так, американский президент испугался пасхального кролика и убежал от него, пишет «Дни.ру». Байден также постоянно совершает оговорки в соей речи, сообщает телеканала 360. Недавно, во время выступления перед нацией, Байден попытался выйти в стену.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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