Байден попытался выйти в стену после выступления перед нацией

15 апреля 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Байден потерялся в пространстве после выступления Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Видео с очередным провалом американского лидера появилось в социальных сетях. Политик долго не мог сообразить, куда ему идти., а после пытался выйти в стену. «Американский лидер довольно вяло закончил очередное выступление перед аудиторией. После этого Байден повернулся в сторону ограждения и на протяжении нескольких секунд стоял, соображая, откуда оно вдруг появилось», — передает содержание ролика РЕН ТВ. Затем, повернувшись спиной к публике, президент некоторое время изучал стену. И только после этого политик догадался, в каком направлении находится выход с трибуны. Несколькими днями ранее пользователей рассмешило, как на Байдена нагадил голубь. Птица справила свои физиологические потребности на американского президента ровно в тот момент, когда последний обвинял Россию в повышении цен на бензин в США. Это не первый провал Байдена. Он также пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. При этом Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент США Джо Байден потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Видео с очередным провалом американского лидера появилось в социальных сетях. Политик долго не мог сообразить, куда ему идти., а после пытался выйти в стену. «Американский лидер довольно вяло закончил очередное выступление перед аудиторией. После этого Байден повернулся в сторону ограждения и на протяжении нескольких секунд стоял, соображая, откуда оно вдруг появилось», — передает содержание ролика РЕН ТВ. Затем, повернувшись спиной к публике, президент некоторое время изучал стену. И только после этого политик догадался, в каком направлении находится выход с трибуны. Несколькими днями ранее пользователей рассмешило, как на Байдена нагадил голубь. Птица справила свои физиологические потребности на американского президента ровно в тот момент, когда последний обвинял Россию в повышении цен на бензин в США. Это не первый провал Байдена. Он также пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. При этом Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. За это Белому дому пришлось оправдываться за слова президента. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери.