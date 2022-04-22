Европа приготовилась платить рублями за газ

Страны Евросоюза могут оплачивать поставки российского газа в рублях при соблюдении ряда условий. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
«Еврокомиссия указала, что оплата газа в рублях может включать в схему транзакций Центробанк РФ, что станет нарушением санкций ЕС. Но при этом в документе Еврокомиссии называется возможным вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли по существующим контрактам. Одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями — получателями газа счетов в долларах или евро в российском банке», — пишет Reuters.
Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.
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Страны Евросоюза могут оплачивать поставки российского газа в рублях при соблюдении ряда условий. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение Еврокомиссии. «Еврокомиссия указала, что оплата газа в рублях может включать в схему транзакций Центробанк РФ, что станет нарушением санкций ЕС. Но при этом в документе Еврокомиссии называется возможным вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли по существующим контрактам. Одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями — получателями газа счетов в долларах или евро в российском банке», — пишет Reuters. Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.