22 апреля 2022

На «Поле чудес» завалили подарками семью с Донбасса. Видео

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Новогодние подарки. Екатеринбург
Семье из Донецка подарили много подарков на «Поле Чудес» Фото:

В эфире капитал шоу «Поле Чудес» на «Первом канале» завалили подарками семью, которая приехала в Россию из Донецка. Подарки были куплены партией «Единая Россия».

«Как только люди в России узнали, что вы сюда едете, количество милых и добрых сердец, которые как-то захотели оказаться рядом с вами, стало огромным. Подарки от партии „Единая Россия“ в студию», — объявил ведущий шоу Леонид Якубович.

Семье подарили плазменный телевизор, ноутбук, электронное пианино, телефон и сертификат в детский лагерь «Орленок». Старшему сыну подарили сертификат на поступление в любой вуз страны. От себя Якубович подарил семье из Донецка свою книгу «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни».

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В эфире капитал шоу «Поле Чудес» на «Первом канале» завалили подарками семью, которая приехала в Россию из Донецка. Подарки были куплены партией «Единая Россия». «Как только люди в России узнали, что вы сюда едете, количество милых и добрых сердец, которые как-то захотели оказаться рядом с вами, стало огромным. Подарки от партии „Единая Россия“ в студию», — объявил ведущий шоу Леонид Якубович. Семье подарили плазменный телевизор, ноутбук, электронное пианино, телефон и сертификат в детский лагерь «Орленок». Старшему сыну подарили сертификат на поступление в любой вуз страны. От себя Якубович подарил семье из Донецка свою книгу «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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