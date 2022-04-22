На «Поле чудес» завалили подарками семью с Донбасса. Видео 22 апреля 2022 в 22:59 Размер текста - 17 + Семье из Донецка подарили много подарков на «Поле Чудес» Фото: Анна Майорова © URA.RU В эфире капитал шоу «Поле Чудес» на «Первом канале» завалили подарками семью, которая приехала в Россию из Донецка. Подарки были куплены партией «Единая Россия». «Как только люди в России узнали, что вы сюда едете, количество милых и добрых сердец, которые как-то захотели оказаться рядом с вами, стало огромным. Подарки от партии „Единая Россия“ в студию», — объявил ведущий шоу Леонид Якубович. Семье подарили плазменный телевизор, ноутбук, электронное пианино, телефон и сертификат в детский лагерь «Орленок». Старшему сыну подарили сертификат на поступление в любой вуз страны. От себя Якубович подарил семье из Донецка свою книгу «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . В эфире капитал шоу «Поле Чудес» на «Первом канале» завалили подарками семью, которая приехала в Россию из Донецка. Подарки были куплены партией «Единая Россия». «Как только люди в России узнали, что вы сюда едете, количество милых и добрых сердец, которые как-то захотели оказаться рядом с вами, стало огромным. Подарки от партии „Единая Россия“ в студию», — объявил ведущий шоу Леонид Якубович. Семье подарили плазменный телевизор, ноутбук, электронное пианино, телефон и сертификат в детский лагерь «Орленок». Старшему сыну подарили сертификат на поступление в любой вуз страны. От себя Якубович подарил семье из Донецка свою книгу «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям